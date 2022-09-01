Бендерский городской Совет народных депутатов подготовил и представил в Верховный Совет новый законопроект об ответственном обращении с собаками в Приднестровье. Сегодня на пленарном заседании депутаты обсудили его в первом чтении. Это уже третий законопроект, посвященный этому вопросу. Два предыдущих приняты не были. Аналогичная участь постигла и новую инициативу.- пишет пресс-служба ВС ПМР
Законопроект представил глава Бендерского горсовета Юрий Кара. По его словам, новый проект закона охватывает широкий круг вопросов:
-устанавливаются основные принципы содержания собак, -регуляции численности безнадзорных и бесхозных собак, -введение обязательной вакцинации собак против бешенства, -регламентированный порядок отлова собак , -общие положения функционирования пунктов передержки, приютов и питомников для собак.
Один из пунктов законодательной инициативы также предусматривал введение обязательной регистрации для всех собак. Размер сбора за обязательную регистрацию – 1 РУ МЗП. Полученные деньги планировалось зачислять в Республиканский экологический фонд.
В ходе обсуждения законопроекта был обозначен ряд проблемных аспектов. Один из важных вопросов – на какого будет возложена ответственность за его реализацию. Вице-спикер парламента Галина Антюфеева отметила, что проект закона недоработан.
«Нет приютов, организации, которая будет этим заниматься, нет структур и дополнительных нормативно-правовых актов, чтобы целостно видеть, как все будет работать. Я считаю, что это будет мертворожденный законопроект, который работать не будет», – сказала заместитель Председателя Верховного Совета ПМР.
Депутат Олег Василатий предположил, что при подготовке данного законопроекта не учитывались интересы сельского населения. Также депутат выразил мнение, что проблема гуманного отношения к животным в нашей стране не является первоочередной.
«Эта проблема периодически возникает весной. Но это естественный процесс, она всегда будет. Как и амброзия. Что касается стоимости. Расходы сумасшедшие. Причем эти расходы идут в альтернативу другим расходам – на содержание школ, больниц», – сказал парламентарий.
Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов напомнил парламентариям, что данный вопрос имеет долгую историю. Спикер парламента призвал коллег не игнорировать проблему.
«Вопрос есть, все с этим согласны. Нужно продолжать работать, учитывать и позицию Администрации Президента, и позицию Правительства. Хотя сегодня, исходя из первостепенных задач, нужно, конечно, финансировать детские дома, приобретать жилье детям-сиротам, выполнять социальные обязательства государства. С этим я согласен. Но с и этой проблемой надо работать», – отметил глава законодательного органа.
Мнения парламентариев разделились. От тех, кто высказывался против, звучали в основном вопросы, связанные со стоимостью регистрации и ее необходимостью для всех пород собак и местом содержания, за какие средства государство намерено бороться с беспризорными собаками и зачем хозяевам, например, в селе, ежегодно их вакцинировать. Звучали и призывы вернуться к методам борьбы со стаями, действовавшими десятки лет назад.
В ответ на выступления и критику депутаты профильного комитета отметили, что современное общество стало более гуманным, а также заверили, что готовы учесть все замечания и мнения при подготовке законопроекта ко второму чтению.
«Конечно, законопроект сложный. Те выступления, которые мы сегодня слышали, звучали и при обсуждении прошлого законопроекта несколько лет назад. За это время было проведено несколько заседаний рабочих групп, мы проводили слушания. Да, возможно какие-то детали требуют доработки. Любые вопросы можно отрегулировать ко второму чтению. Если мы хотим навести порядок, давайте работать все вместе», – прокомментировал проект закона заместитель председателя Комитета по вопросам региональной политики, местному самоуправлению и ЖКХ Антон Онуфриенко.
«У каждого из нас была возможность написать более лучший закон. Но никто не написал. Появился очередной проект. И не просто так. Проблема остается. И она будет нарастать. Она имеет две составляющие: безопасность населения и гуманное отношение к собакам. Мы можем отклонить закон. Но проблема сама никуда не уйдет. Выход искать надо. В этом законе мы не должны торопиться. Нельзя забывать, что собака – это первое животное, прирученное человеком. Мое железное мнение: надо начинать идти по пути решения этой проблемы», – сказал депутат Верховного Совета Игорь Буга.
После длительного и бурного обсуждения на пленарном заседании законопроект не набрал достаточного количества голосов для принятия в первом чтении и был отклонен в целом. Однако, парламентарии убеждены, что к этому вопросу они еще вернутся.