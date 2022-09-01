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Большие доходы - большие налоги: реформа системы налогообложения индивидуальных предпринимателей

Большие доходы - большие налоги: реформа системы налогообложения индивидуальных предпринимателей

Верховный Совет ПМР в окончательном чтении принял правительственные законопроекты и ряд поправок, внесенных профильным парламентским комитетом, которые реформируют систему налогообложения индивидуальных предпринимателей. В основе реформы лежит принцип социальной справедливости: больше доходы – больше налоги. Изменения и дополнения вносились в законы «Специальный налоговый режим – упрощенная система налогообложения» и «Специальный налоговый режим – патентная система налогообложения». На пленарном заседании коллегам-депутатам их представил глава Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун. По его словам, это важный вопрос, так как принимается новый подход, который устанавливает иные правила ведения бизнеса в Приднестровье, сообщает пресс-служба ВС ПМР

«Главное, что надо понимать: индивидуальный предприниматель свой статус не теряет. Он как был индивидуальным предпринимателем, так им и остается. Он как не вел бухгалтерский учет, так и вести его не будет. Он как не нес расходы на содержание бухгалтеров, так и нести не будет. Он как не вел учет движения товаров и материальных ценностей, так и не будет вести. Как мог осуществлять найм своих работников, так и будет осуществлять найм своих работников дальше. А что же меняется? Меняется подход к налогообложению индивидуальных предпринимателей. Это концептуально очень важная вещь, которую мы должны донести до представителей бизнеса. И этот подход заключается в том, что мы должны перейти на справедливую систему налогообложения», - пояснил председатель профильного парламентского комитета.

В 2019 году в Приднестровье прошла налоговая реформа для предпринимателей. Были установлены три специальных налоговых режима. Самозанятые лица – это те, кто постоянно работает, но имеет нерегулярный доход от хобби или дополнительной деятельности. Индивидуальные предприниматели – патентщики – граждане, чья профессиональная деятельность напрямую связана с ведением своего дела и приносит основной доход. Можно заниматься различными видами деятельности, приобретая ежемесячно патент за фиксированную сумму независимо от дохода, при этом можно вести внешнеэкономическую деятельность, нанимать работников, идет стаж работы, в том числе для пенсионного обеспечения. И третий вид - упрощенная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей. ИП может брать на работу до 5 человек, заниматься внешнеэкономической деятельностью, при этом оплачивая налог в 3% с полученного дохода.

«Апробация данных законов проходит уже более 2 лет. И мы видим ряд шероховатостей. В том числе, большое количество предпринимателей говорили о том, что не совсем справедливая патентная система по ряду направлений деятельности. Два хозяйствующих субъекта, осуществляющих одну и ту же деятельность, при разных объемах выручки платили одинаковый налог. В этом и есть несправедливость. Поэтому, переводя определенные виды деятельности с патентной системы в налоговый режим «упрощенная система налогообложения», законодатель говорит: если у предпринимателя объем выручки ниже, то ниже и налог, а если выше выручка – выше налог», - пояснил концепцию налоговой реформы Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов.

В первую очередь, поясняя изменения в законодательство, отметил депутат Виктор Гузун, из патентной системы исключается розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами (исключение – торговля на открытых прилавках, выносная торговля, торговля на нестационарных точках и т.п.), запрет индивидуальным предпринимателям, работающим по патентной системе, взаимодействовать с юридическими лицами. Также предпринимателям, работающим по патентной системе, будет запрещено осуществлять внешнеэкономическую деятельность, то есть завозить в Приднестровье товар.

«Перед тем как принимать решение, Комитет запрашивал информацию у Правительства, ГТК и налоговой службы. Мы делали расчеты по двум категориям – у кого минимальный доход и у кого большие обороты, и сопоставляли сумму налогов. Анализировали ситуацию. Так вот, у нас есть немало предпринимателей, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью и их оборот составляет, например, десятки тысяч долларов. И вот тут как раз возникает вопрос: насколько это справедливо, когда предприниматель платит фиксированную плату за патент 580 рублей в месяц, при этом завозит товар в республику и реализует его на такую сумму. А другой предприниматель, имея оборот в 10 или 20 тысяч рублей в месяц, оплачивает такой же патент в 580 рублей», - рассказал журналистам председатель профильного Комитета Виктор Гузун.

Чтобы соблюсти принцип справедливости, нынешняя налоговая реформа предлагает перейти с патентной на упрощенную систему налогообложения предпринимателям, работающим в сфере розничной торговли, в других выведенных из-под патентной системы видах деятельности, и тем, кто хочет продолжить завозить товары из-за рубежа. В таком случае, налог в 3% они будут платить с полученного дохода. Если заработал 10 тысяч рублей в месяц - сумма одна, если доход, например, 1 млн рублей – соответственно другая. А если дохода нет вообще – то и платить не придется, даже за патент как раньше. Для того, чтобы доход был зафиксирован, на «упрощенке» необходимо использование контрольно-кассовой техники (кассовый аппарат или онлайн-касса, а также термопринтер для выдачи чеков) при осуществлении налично-денежных операций.

«Весь контроль индивидуального предпринимателя в сфере торговли будет заключаться в том, что сотрудники налоговой службы должны будут проверять – пробивает предприниматель кассовый чек по итогам сделки купли-продажи или не пробивает. В конце месяца со своего объема продаж, который фиксируется онлайн-кассой или платежными системами (если товар оплачивается картой), индивидуальный предприниматель формирует для себя сумму дохода и с этой суммы платит налог 3%. Эта схема рабочая, у нас достаточно много предпринимателей, которые работают по упрощенной системе, с которыми мы беседовали и проводили консультации. И они говорят, что упрощенная система для индивидуальных предпринимателей позволяет выполнять все функции и опасаться не стоит», - сказал Виктор Гузун.

В комитете по экономической политике подчеркнули, что принцип справедливости при уплате налогов необходим. Особенно это важно в нынешнее непростое время, чтобы дополнительные финансовые ресурсы, которые начнут поступать в республиканский бюджет, перераспределялись для обеспечения социальных обязательств государства – пенсий, пособий и заработных плат медикам, педагогам и другим работникам бюджетной сферы.

Изменения в налоговые законы, в случае подписания Президентом ПМР, начнут действовать с 1 января 2023 года.
  • Сегодня, 08:42
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