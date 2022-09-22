Москва и Киев провели обмен военнопленными. Президент Турции Эрдоган назвал обмен «важным шагом к миру» и поблагодарил Владимира Путина и Владимира Зеленского, которые, по его словам, способствовали обмену, сообщило агентство Anadolu, передаёт РБК
По утверждению украинских властей, в рамках обмена России выдали 50 пленных, в том числе бывшего народного депутата и лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука, а Украине 215, среди них командиры батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) Денис Прокопенко («Редис») и Святослав Паламара «Калина». Российские военкоры сообщают об освобождении 87 пленных.
Глава офиса президента Украины Ермак уточнил, что всего из плена были освобождены 108 бойцов «Азова». Страна.ua опубликовала фото участников обмена, на которых также присутствует командир морпехов 36-й бригады Сергей Волына («Волына»).
Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на четверг сказал, что по условиям обмена 5 командиров «Азова» будут находится в Турции до окончания боевых действий «под личные гарантии турецкого президента».
Российские власти пока обмен не прокомментировали.
После выхода публикации военкор Евгений Поддубный написал, что Россия получила при обмене 87 попавших в плен солдат и офицеров.
Зеленский в ночь на четверг в прямом эфире поговорил с участниками обмена. Он заявил, что Медведчук «не представлял никакого интереса для следствия». Медведчук — бизнесмен и один из лидеров украинской оппозиции, был главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ликвидирована решением Верховной Рады в середине мая). Российский президент — крестный отец его дочери. 27 февраля, через несколько дней после начала военной операции на Украине, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил о побеге Медведчука из-под домашнего ареста. 12 апреля Зеленский сообщил, что политика задержали, и опубликовал фотографию с Медведчуком в наручниках.
По словам Зеленского, среди освобожденных в результате обмена «герои Украины Евгений Бова и Лев Пашко, а также фотограф с «Азовстали» Дмитрий Козацкий (Окрест)».
В свою очередь замминистра информации ДНР Даниил Безсонов пояснил, что в ходе обмена были освобождены военнослужащие, попавшие в плен на Харьковском направлении, а также российские военные летчики.