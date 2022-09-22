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Захарова обвинила Байдена в искажении слов Путина о ядерном оружии

Захарова обвинила Байдена в искажении слов Путина о ядерном оружии
Джо Байден выступает в ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live» уличила президента США Джо Байдена в ложном цитировании российского президента Владимира Путина и заявила, что американский лидер «приписал» Путину слова о ядерной угрозе, пишет gazeta.ru

«Что касается выступления президента США, то я считаю абсолютно неприличным то, с чего оно началось, и то, что стало мейнстримом, ведь оно было выстроено вокруг нашей страны», — сказала дипломат.

Глава Белого дома заявил, что Россия якобы откровенно угрожает применением ядерного арсенала. Она подчеркнула, что такого в своей речи Путин не говорил.

"Байден это сказал точно, а президент России такого не говорил. Это абсолютно пропагандистская увязка, которая навязывается общественности, общественному мнению вопреки тому, что было в действительности сказано", — отметила Захарова.

Она добавила, что Байден «закрепил то, что сейчас разгоняется по американским СМИ».

21 сентября Путин в своем обращении заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Москва использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны, в том числе ядерное оружие. При этом он подчеркнул, что страны Запада открыто говорят о применении ядерного оружия, а также подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России.

Также Путин объявил частичную мобилизацию в России. Мобилизационные мероприятия начались в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации. Мобилизованные лица также получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.


  • Сегодня, 10:44
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