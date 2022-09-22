Dnestr.TV

 
0

Литва запретила трансляцию российских и белорусских каналов на два года

Литва запретила трансляцию российских и белорусских каналов на два года

Парламент Литвы принял поправки в закон о запрете трансляции российских и белорусских теле- и радиопрограмм в стране до октября 2024 года, сообщает РИА Новости ссылаясь на пресс-службу сейма.

"Сейм принял поправки к закону об общественном информировании, временно запретив ретрансляцию и/или распространение в интернете телевизионных и радиопрограмм субъектов, контролируемых или финансируемых, прямо или косвенно управляемых Россией и Белоруссией и учрежденных там... Запрет будет действовать до 1 октября 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за проголосовали 113 депутатов, четверо воздержались, голосовавших против не было.

Ранее подобная мера действовала в рамках чрезвычайного положения на территории Литвы, однако 13 сентября сейм принял решение продлить режим ЧП только в приграничных районах, после чего поправки о запрете российских и белорусских телеканалов были внесены в парламент.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
  • Сегодня, 15:59
  • DTV
  • Просмотров: 23
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
  • Чем может быть опасен баклажан

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
  • Чем может быть опасен баклажан
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна