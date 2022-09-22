Парламент Литвы принял поправки в закон о запрете трансляции российских и белорусских теле- и радиопрограмм в стране до октября 2024 года, сообщает РИА Новости ссылаясь на пресс-службу сейма.
"Сейм принял поправки к закону об общественном информировании, временно запретив ретрансляцию и/или распространение в интернете телевизионных и радиопрограмм субъектов, контролируемых или финансируемых, прямо или косвенно управляемых Россией и Белоруссией и учрежденных там... Запрет будет действовать до 1 октября 2024 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за проголосовали 113 депутатов, четверо воздержались, голосовавших против не было.
Ранее подобная мера действовала в рамках чрезвычайного положения на территории Литвы, однако 13 сентября сейм принял решение продлить режим ЧП только в приграничных районах, после чего поправки о запрете российских и белорусских телеканалов были внесены в парламент.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".