Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что оборонные компании США могут использовать конфликт на Украине для испытания своих пилотных проектов, и ряд фирм уже этим занимаются, сообщает eadaily.com ссылаясь на издание Military Times.
«Если у вас есть какие-то идеи или некоторые пилотные проекты, которые нужно испытать перед массовым производством, вы можете послать их нам, и мы объясним, что нужно делать», — сказал Гаврилов на конференции американской национальной оборонной промышленной ассоциации в Техасе.
По словам Гаврилова, оружие, проверенное конфликтом на Украине, будет легко продать.
Он отметил, что ряд компаний уже передал Киеву «еще не выпущенное» оборудование, в частности технологии против беспилотников и для защиты от помех.
«И они возвращаются с продуктом, который конкурентоспособен на рынке, потому что он был протестирован в зоне боевых действий», — добавил он.
Министр обороны Украины Алексей Резников в июле заявлял, что его страна превратилась в «испытательный полигон», и пригласил производителей западных вооружений протестировать их новую продукцию на поле боя против России. Помощник генсека НАТО Дэвид ван Вил ранее заявил, что альянс использует конфликт на Украине для определения возможностей внедрения высоких технологий в сферу обороны.