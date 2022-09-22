Сенатор Совета Федерации Российской Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что в российские школы должна быть возвращена начальная военная подготовка, которая должна включать в себя элементарное знание методов ведения боя, топографию, изучение средств химической защиты и инженерные навыки. Об этом пишет Газета.ru ссылаясь на РИА «Новости».
По ее мнению, отмена начальной военной подготовки в школах является вредительством, ведь такие занятия необходимы.
Сенатор считает, что школьникам следует знать, как устроены окопы и траншеи, основы типов мин, что такое растяжка и как она выглядит.
«Они должны обладать навыками оказания медицинской помощи с упором на ранения», — утверждает Ковитиди.
Она также выступила за возвращение в школы проведение военных сборов.
Ранее вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) рассказал, что предложил министру просвещения РФ Сергею Кравцову вернуть в российские школы начальную военную подготовку (НВП).