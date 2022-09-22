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Сенатор Ковитиди выступила за возвращение начальной военной подготовки в школы

Сенатор Ковитиди выступила за возвращение начальной военной подготовки в школы

Сенатор Совета Федерации Российской Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что в российские школы должна быть возвращена начальная военная подготовка, которая должна включать в себя элементарное знание методов ведения боя, топографию, изучение средств химической защиты и инженерные навыки. Об этом пишет Газета.ru ссылаясь на РИА «Новости».

По ее мнению, отмена начальной военной подготовки в школах является вредительством, ведь такие занятия необходимы.

Сенатор считает, что школьникам следует знать, как устроены окопы и траншеи, основы типов мин, что такое растяжка и как она выглядит.

«Они должны обладать навыками оказания медицинской помощи с упором на ранения», — утверждает Ковитиди.

Она также выступила за возвращение в школы проведение военных сборов.

Ранее вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) рассказал, что предложил министру просвещения РФ Сергею Кравцову вернуть в российские школы начальную военную подготовку (НВП).
  • Сегодня, 16:58
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