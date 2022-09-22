Выступая на заседании генеральной ассамблеи ООН, президент Молдовы Майя Санду вновь заявила о том, что Кишинев настаивает на выводе российских войск из Приднестровья.
«В духе конституционального нейтралитета я хотела бы повторить, что наша позиция по полному и безусловному выводу российских военных сил остается неизменной», - заявила молдавский политик.
Сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков, комментируя это выступление, подчеркнул, что только существующий сегодня миротворческий механизм позволяет обеспечить стабильность, мир и процветание на земле Молдовы и Приднестровья, пишет novostipmr
«Любые призывы на высоком политическом уровне к выводу российских войск действует исключительно на разлад миротворческих механизмов, - сказал сопредседатель ОКК от Приднестровья. - Если речь идет об Оперативной группе российских войск, дислоцированной в Тирасполе, надо понимать, что это миротворческая составляющая. Она с определенной периодичностью формирует новые подразделения, которые входят в Зону безопасности на смену подразделениям, которые уходят на переподготовку в город Тирасполь. Миротворческий механизм – он повсеместный. Если из него вывести какую-то составляющую, то он просто прекратит свою работу и существование. Поэтому мы считаем и призываем в том числе и молдавскую сторону не занимать такую деструктивную позицию, а вести нормальный диалог в рамках политических переговоров по урегулированию приднестровского конфликта» - заявил сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков
Обстановка в Зоне безопасности управляемая и контролируемая В Бендерах состоялось очередное заседание ОКК.
Делегации заслушали очередной доклад Объединенного военного командования о ситуации в Зоне безопасности за период с 14 по 22 сентября. В нем, в частности, был зафиксирован очередной факт обнаружения боеприпаса в Зоне безопасности. 15 сентября севернее города Дубоссары в ходе полевых работ был обнаружен 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас был изъят саперами и вывезен для уничтожения.
Однако основной темой обсуждения стал инцидент, имевший место 14 сентября на посту № 9 (правом). Напомним, речь идет о ситуации, вызванной гражданином, которого дважды за последнее время задерживали на ведение несанкционированной съемки на этом миротворческом посту. Причем в этот раз к нему присоединились и журналисты одного из телеканалов Молдовы.
Как отметил Олег Беляков, миротворцы, которые несли службу на посту, военный комендант соответствующего участка Зоны безопасности, а также полицейские Молдовы в этой ситуации действовали грамотно и в полном соответствии с существующими нормативными документами.
«Единственное, что предложила Объединенная контрольная комиссия, – доработать отдельные документы Объединенного военного командования, чтобы детализировать, как должны действовать военнослужащие в случае возникновения таких ситуаций и как должен быть оборудован миротворческий пост с точки зрения информационной обеспеченности, - рассказал журналистам Олег Беляков. - На всех постах Миротворческих сил есть табличка, что фото- и видеосъемка запрещена».
На состоявшемся 22 сентября заседании Объединенной контрольной комиссии (ОКК — орган объединенного командования миротворческой операцией на Днестре) делегация Приднестровья сделала заявление по поводу международных военных учений, проводимых сейчас молдавской стороной на полигоне, непосредственно прилегающем к зоне безопасности.
Сопредседатель от ПМР Олег Беляков подчеркнул, что своими действиями Кишинев целенаправленно дестабилизирует ситуацию в регионе, игнорируя заключенное ранее соглашение. В Тирасполе отметили, что в учениях, помимо вооруженных формирований РМ, участвуют «военнослужащие стран, не имеющих ни малейшего отношения к миротворческой операции» (США и Румынии). Помимо этого, проводимые в рамках учений «Огненный щит — 2022» стрельбы из артиллерийских орудий вызвали серьезную тревогу у местных жителей.
«На территории республики действует желтый террористический код, мы реально слышим взрывы с украинской стороны. И когда взрывы начинаются с молдавской стороны, то народ, естественно, в недоумении и не понимает, что происходит. Какой-либо информации по этому вопросу не последовало, все оставались в недоумении», — заявил глава приднестровской делегации, пишет eadaily.com
Он напомнил, что не так давно по инициативе молдавской делегации все стороны в ОКК договорились воздержаться от каких-либо учений и других мероприятий военного характера в зоне безопасности и вблизи нее, чтобы исключить возникновение излишнего беспокойства и тревоги у граждан.
«Приднестровская сторона по сей день это соблюдает. И тот факт, что молдавская сторона вышла из этих соглашений и использовала этот полигон для того, чтобы дестабилизировать обстановку в зоне безопасности, не может не вызывать серьезной озабоченности приднестровской стороны», — констатировал Беляков. Делегация Приднестровья призвала участников работы ОКК учитывать обеспокоенность всех сторон, соблюдать ранее достигнутые договоренности и воздерживаться от действий, которые могут быть расценены как провокационные.
«Это единственный путь для укрепления доверия между сторонами в миротворческой операции и укреплении стабильности в зоне безопасности», — заключил Олег Беляков.
Делегация Молдовы в ОКК вновь потребовала вывода, как они считают, незаконных постов из Зоны безопасности, пишет noi.md
Делегация Республики Молдова вновь заявила, что они препятствуют свободному передвижению и ставят под угрозу ситуацию в Зоне безопасности, и Объединенная контрольная комиссия должна вмешаться, чтобы обеспечить вывод незаконных постов из зоны ответственности Смешанных миротворческих сил.
Представители Кишинева предложили новый проект решения, обязывающий Тирасполь соблюдать положения Соглашения от 21 июля 1992 г. и отказаться от своих односторонних действий.
Последовавшие за этим прения не привели стороны к консенсусу, и был сделан перерыв для дополнительных консультаций.