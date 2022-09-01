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В Китае изобрели маску для обнаружения коронавируса

В Китае изобрели маску для обнаружения коронавируса

Ученые создали защитную маску, способную находить следы коронавируса в воздухе. Китайские исследователи создали защитную маску для лица, в которую встроен набор чипов и датчиков, способный фиксировать следы присутствия частиц коронавируса в воздухе. Первые испытания данной системы были опубликованы в статье в журнале Matter, сообщает bigasia.ru

«Наша маска особенно хорошо справляется со своими обязанностями в помещениях с плохой вентиляцией, в том числе в лифтах и тесных комнатах, где риск заражения особенно высок. В будущем, ее электронную часть можно будет приспособить для обнаружения других новых патогенов», — заявил научный сотрудник Университета Тунцзи в Шанхае (Китай) Фан Инь, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

После изначального скепсиса со стороны ВОЗ в феврале и марте 2020 года, маски и респираторы начали широко использоваться для замедления распространения коронавируса во всех странах мира. Их широкое применение пока не привело к полной остановке мировой пандемии, что породило массу дискуссий о том, насколько эффективны подобные средства защиты.

Большинство ученых при этом сейчас уверено в том, что применение масок помогло заметно снизить скорость распространения SARS-CoV-2. Это, однако, не привело к исчезновению стихийного движения «антимасочников», скептически относящихся к необходимости использования данных систем персональной защиты. Маска-детектор Фан Инь и его коллеги разработали новый тип масок, который, как надеются ученые, привлечет внимание не только сторонников, но и противников этих средств персональной защиты.

Созданная ими маска не только препятствует проникновению вируса в органы дыхания человека, но и фиксирует появление частиц SARS-CoV-2 в окружающей среде. Она представляет собой маску с уровнем защиты N95, внутрь которой встроен набор гибких электронных чипов, а также емкости с ионными гелями и специализированными датчиками. Их поверхность покрыта молекулами, способными избирательно соединяться с поверхностью частиц коронавируса, а также двух разных штаммов гриппа. Когда вирус соединяется с поверхностью маски, это приводит к значительным изменениям в электрических характеристиках ионного геля, с которым контактируют встроенные в маску вирусные датчики. Эти сдвиги распознаются электронными чипами и передаются на смартфон или другое принимающее устройство.

Последующие тесты показали, что подобная система обнаружения вируса была способна реагировать даже на крайне малые концентрации частиц SARS-CoV-2, в 70-560 раз уступающие типичному их количеству в каплях мокроты, попадающих в воздух во время кашля или разговора с носителем SARS-CoV-2. Пока для обнаружения вирусных частиц требуется около 10 минут, однако в ближайшее время ученые планируют ускорить работу созданного ими сенсора в десятки и сотни раз.
  • Сегодня, 09:07
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