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В Новой Зеландии проснулся вулкан

В Новой Зеландии проснулся вулкан

В Новой Зеландии проснулся вулкан. Уровень вулканической опасности был повышен с 0 до 1. Последний раз вулкан извергался около 1800 лет назад. В Новой Зеландии повышен уровень опасности из-за гигантского вулкана Таупо, который стал источником крупнейшего извержения на Земле за последние 5000 лет, сообщает Sky News.

Последний раз данный вулкан извергался около 1800 лет назад. Тогда он выбросил в атмосферу более 100 кубических километров материала. Извержение опустошило большую часть центральной части Северного острова Новой Зеландии в период до появления человека.

В настоящее время под озером Таупо, образовавшейся кальдерой, зафиксировано почти 700 небольших землетрясений.

В Новой Зеландии проснулся вулкан

Геологическое агентство GeoNet заявило, что уровень вулканической опасности был повышен с 0 до 1.

Система вулканического оповещения основана на шести возрастающих уровнях волнений, но геологи отмечают, что извержения могут происходить на любом уровне, и они могут не меняться последовательно из-за неизвестной активности. Как известно, Новая Зеландия находится на границе между Тихоокеанской и Австралийской тектоническими плитами и подвергается значительным вулканическим явлениям и землетрясениям.
  • Сегодня, 09:17
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