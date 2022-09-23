В Новой Зеландии проснулся вулкан. Уровень вулканической опасности был повышен с 0 до 1. Последний раз вулкан извергался около 1800 лет назад. В Новой Зеландии повышен уровень опасности из-за гигантского вулкана Таупо, который стал источником крупнейшего извержения на Земле за последние 5000 лет, сообщает Sky News.
Последний раз данный вулкан извергался около 1800 лет назад. Тогда он выбросил в атмосферу более 100 кубических километров материала. Извержение опустошило большую часть центральной части Северного острова Новой Зеландии в период до появления человека.
В настоящее время под озером Таупо, образовавшейся кальдерой, зафиксировано почти 700 небольших землетрясений.
Геологическое агентство GeoNet заявило, что уровень вулканической опасности был повышен с 0 до 1.
Система вулканического оповещения основана на шести возрастающих уровнях волнений, но геологи отмечают, что извержения могут происходить на любом уровне, и они могут не меняться последовательно из-за неизвестной активности. Как известно, Новая Зеландия находится на границе между Тихоокеанской и Австралийской тектоническими плитами и подвергается значительным вулканическим явлениям и землетрясениям.