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Правительство Украины поделило области на четыре типа

Правительство Украины поделило области на четыре типа

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что правительство условно разделило все области страны на четыре типа - фронтовые, тыловые, опорные и освобожденные, пишет РИА Новости

"Кабинет министров Украины условно разделил все области Украины на четыре типа: фронтовые, опорные, деоккупированные и тыловые, согласно близости фронта и основных задач во время войны", - приводит слова Чернышова издание "Варианты. Львов".

Министр отметил, что в тыловые вошли восемь областей: Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Закарпатская, Волынская, Ровенская, Черновицкая и Хмельницкая. К опорным регионам, по его словам, зачислили шесть областей, в частности, Кировоградскую, Винницкую, Днепропетровскую, Черкасскую, Одесскую и Полтавскую.

При этом фронтовыми регионами остаются Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области.

К освобожденным регионам власти отнесли Сумскую и Черниговскую области. "Следующей, которая присоединится к этому списку, станет Харьковская", как утверждают в правительстве страны, пишет издание.
  • Вчера, 19:06
  • DTV
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