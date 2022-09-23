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Царьград: Обмен или предательство? Британцев вывез из плена Абрамович

Царьград: Обмен или предательство? Британцев вывез из плена Абрамович

Пятеро освобождённых из русского плена британцев раскрыли детали своего обмена. По их словам, вывозили их в Саудовскую Аравию на частном самолёте, на борту которого был миллиардер Роман Абрамович, сообщает "Царьград"

Обмену военнопленными с Украиной помогал Роман Абрамович. Миллиардер сыграл ключевую роль в их освобождении, рассказали британские наёмники, вывезенные ранее в Саудовскую Аравию.

Один из британцев, Джон Хардинг, признался, что и он, и его товарищи были потрясены - их из плена вывозили как членов королевской семьи. Из России в Саудовскую Аравию они летели частным самолётом.

На борту их кормили стейками, тирамису и канапе. Кроме того, сопровождающий группу человек подарил им айфоны, чтобы они могли связаться с родными.

Как оказалось, этим благодетелем был Роман Абрамович. В разговоре с корреспондентами таблоида The Sun один из наёмников признался, что они опешили, узнав, что их сопровождает миллиардер.

Хардинг вспомнил, как один из их группы обратился к незнакомцу: "Вы похожи на Романа Абрамовича". И мужчина подтвердил догадки наёмников, ответив: "Потому что я это он, сэр".

Царьград: Обмен или предательство? Британцев вывез из плена Абрамович

Британские СМИ, приоткрывая детали случившегося на днях обмена, напоминают, что "Абрамович и ранее играл роль посредника во время войны". Мол, при участии миллиардера проводились мирные переговоры в Стамбуле, и он же был в первых рядах на церемонии подписания соглашения о вывозе украинского зерна.

О том, что обмен военнопленными вызвал неоднозначную реакцию, Царьград писал и ранее. Общее настроение по этому поводу выразил в своём посте глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он подчёркивал, что крайне недоволен состоявшимся обменом, детали которого участвующие в спецоперации даже не знали.

Вопрос о том, что это было - обмен, предательство, сделка - остаётся открытым. Ответов на него, как и на вопрос о дипломатии, за которую почему-то отвечают миллиардеры, пока нет, - пишет "Царьград"

Бизнесмен Роман Абрамович оказал помощь в освобождении британских наемников в рамках обмена пленными между Украиной и Россией. Об этом пишет Forbes.ru ссылаясь на The Mirror и на на слова одного из пассажиров, который летел на самолете в Саудовскую Аравию вместе с пятью наемниками, попавшими в плен.

Один из освобожденных пленных рассказал ему, что Абрамович входил в группу переговорщиков и помог им выйти на свободу. Наемник сказал, что почти ничего не знает о процессе обмена, но подчеркнул, что очень благодарен миллиардеру за помощь.

В свою очередь Bloomberg со ссылкой на три источника сообщает, что обмен военнопленными между Россией и Украиной произошел после того, как Абрамович встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом в Эр-Рияде в конце августа.

Обмен военнопленными, в ходе которого Украина передала 55 пленных, в том числе бизнесмена Виктора Медведчука, а Россия передала 215 военнопленных, состоялся 22 сентября.
  • Вчера, 19:42
  • DTV
  • Просмотров: 57
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