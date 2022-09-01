С 1 октября жители Молдовы будут платить взрывной тариф на газ – 29 леев 26 банов. Это самая высокая цена в регионе и выше средней по Европе (Украина – 5,16 лея, Румыния – 12,95 лея, средняя по Европе – 29,25 лея).
C комментариями выступил бывший премьер Ион Кику, который обратил внимание на то, что по сравнению с прошлым годом граждане будут платить за газ в 6,3 раза больше, пишет point.md
"Хотя Майя Санду и рада, что закупочная цена на газ у россиян значительно упадет после 1 октября, платить за газ людям придется гораздо больше. По сравнению с тарифом сентября прошлого года мы будем платить за потребленный газ в 6,3 раза больше. То есть на те деньги, за которые мы в прошлом году грелись целый месяц, теперь мы сможем греться только 5 дней, а то и меньше. Остальные 25 дней — не что иное, как «хорошие времена», обещанные Майей Санду и ее группировкой PAS. Такова формула «хороших времен»", - написал Кику.
Отметим, что директор НАРЭ Алексей Таран выступил с разъяснениями по поводу повышения цены на природный газ. Согласно заявлениям чиновника, основной причиной повышения цен является изменение закупочной цены на газ поставщиком. Додон: Тариф на газ для населения нужно ограничить до 10-12 леев,а разницу пусть платит правительство
Единственным решением в этой сложной ситуации является ограничение тарифа, считает экс-президент страны Игорь Додон, передает aif.md
"В связи с этим требуем от правительства и парламента срочно ограничить стоимость кубометра газа для потребителей до 10-12 леев. А разницу, которая почти в 3 раза выше, пусть покрывает правительство. Власти должны потребовать деньги для этого у тех, кто запретил президенту Майе Санду и премьеру Наталье Гаврилице поехать в Москву, чтобы договориться о более низкой закупочной цене газа", – отметил он на своей странице в соцсети.
В противном случае, пишет Додон, большая часть населения страны замёрзнет зимой из-за невозможности платить по счетам.
В то же время экономические агенты, которые уже находятся на грани выживания, обанкротятся. А большинство товаров, в основном продукты питания, включая хлеб и хлебобулочные изделия, ещё больше подорожают, предупреждает политик.
" Некомпетентность, безответственность или злой умысел нынешнего руководства страны имеют чрезвычайно высокую и тяжёлую цену для граждан Республики Молдова. Зима только приближается. Тариф нужно ограничить как можно скорее, чтобы это решение вступило в силу с 1 октября", – отмечает Игорь Додон.
Глава «Молдовагаз» Вадим Чебан выступил с объяснениями после информации о том, что тариф на газ увеличится.
"Ключевым фактором, обусловившим необходимость роста тарифов на природный газ, утвержденных сегодня Национальным агентством по регулированию в энергетике, стал рост закупочной цены, а также накопленные с начала текущего года тарифные отклонения в размере 1,817 миллиарда леев. Данная ситуация связана с выраженной финансовой разницей между включенной агентством в предыдущие тарифы закупочной ценой и ее реальным размером. К примеру, в сентябре закупочная цена для АО «Молдовагаз» превысила 1880 долларов США за тысячу кубометров, тогда как включенная в тариф была немногим ниже 900 долларов", - цитирует Чебана Point
Он отмечает, что "в структуре конечного тарифа доля указанных отклонений составляет 4590 леев за тысячу кубометров".
"Подобная практика находится в полном соответствии с законодательством и регулирующими методологиями Республики Молдова.
Структура тарифа, начиная с 1 октября 2022 года:
Среднегодовая закупочная цена - 926,94 доллара США, или 17 906 леев за тысячу кубометров.
Тариф на распределение - 1250,39 лея за тысячу кубометров.
Тариф на транспортировку - 199,87 лея за тысячу кубометров.
Тариф на поставку - 181,44 лея за тысячу кубометров.
Тарифные отклонения за период январь-сентябрь 2022 года – 4 590 леев за тысячу кубометров.
Средний тариф на поставку природного газа с компонентой корректировки – 26 113 леев за тысячу кубометров", - добавил Чебан.