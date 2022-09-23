Дорин Чоабэ, самопровозглашенный международный «барон» ромов. Иллюстрация: romania-insider.com
«Международный король ромов» требует от Индии признать народ рома в качестве «экспатриантов» индийской диаспоры. Румынские ромы в ультимативном порядке требуют от Индии признать их индийской диаспорой, проживающей за рубежом, в противном случае они обратятся в международный суд, заявил 23 сентября на румынском ресурсе G4Media.ro «международный король рома» Дорин Чоабэ, пишет eadaily.com
«Король» Чоабэ, который повторно подал заявку на пост председателя Международной ассоциации рома (IRU), рассказал изданию Turnul Sfatului в Сибиу, что шесть лет назад министр иностранных дел Индии назвал примерно 20 млн рома, проживающих в разных странах мира, «детьми Индии». Но с тех пор, полагает «король ромов», никакого прогресса не произошло, и вопрос не получил официального признания.
«Мы обратимся в Международный суд, если нас не признают нацией диаспоры, как это было обещано десятилетиями, потому что мы хотим международного признания. Мы не хотим ехать в Индию, мы не хотим оказывать давление на индийское правительство, чтобы оно помогло нам, мы просто хотим международного представительства, чтобы мы больше не были „ничьими сыновьями“. Румыны говорят, что мы не одни из них, англичане говорят, что мы не одни из них. Когда мы хорошие, все думают о нас, как о своих, когда мы плохие, все прогоняют нас», — сказал Чоабэ в интервью G4Media.
Дорин Чиоаба унаследовал титул «международного короля ромов» от своего покойного отца Флорина Чоабэ в 2013 году. Младший сын покойного «монарха» — Даниэль Чоабэ также был «коронован» на похоронах. Ему был присвоен титул «короля рома» в Румынии.
В Румынии с постоянным населением в 19 млн человек в ходе последней переписи 620 тыс. человек назвали себя цыганами. По мнению социологов, число членов цыганского сообщества, не желающих признавать свою идентичность из-за социальной стигматизации в Румынии, может быть в несколько раз больше.