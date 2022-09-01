В дежурную часть УВД г. Тирасполь 24 сентября, примерно в 20:15, стали поступать от граждан тревожные звонки о якобы прозвучавшем взрыве в столице Приднестровья.
В ходе проверки информации правоохранители установили: в одном из ресторанов в микрорайоне Западный в ходе праздничного мероприятия был запущен фейерверк повышенной мощности. Именно он и создал сильные звуковые эффекты в виде взрывов.
Министерство внутренних дел просит не поддаваться панике, доверять официальным источникам. Обстановка в Тирасполе остаётся контролируемой. mvdpmr.org