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В Молдове с понедельника пассажирские перевозки незначительно подешевеют

В Молдове с понедельника пассажирские перевозки незначительно подешевеют

Национальное агентство автомобильного транспорта установило предельные тарифы для пассажирских перевозок, которые будут применены с 26 сентября.

Так, для перевозок между районами тариф составит 0,95 лея/км на пассажира для I категории комфорта и 0,84 – для II категории.

Для перевозок районного значения тариф составит 1,05 лея/км (I категория комфорта) и 0,94 лея/км (II категория комфорта), сообщает aif.md.

По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, предельные тарифы на перевозки будут устанавливаться каждую пятницу и действовать всю следующую неделю.
  • Сегодня, 09:19
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