Хакерская группировка RaHDIt ("Злые русские хакеры") выложила на сайте "Немезида" сведения о более чем полутора тысячах сотрудников Cлужбы внешней разведки Украины.
Актуальность информации подтвердил источник РИА Новости в правоохранительных органах. В частности, это данные представителей разведки, действующих прикрытием посольств в двух десятках стран. В списке как активно поддерживающие Украину США, Франция, Италия, Германия, Польша, так и государства, занимающие более сдержанную позицию, — Азербайджан, Аргентина, Венгрия, Греция, Ирак, ЮАР, Таджикистан и другие, сообщает ria.ru.
Кроме того, хакеры обнародовали данные украинских разведчиков, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО, а также рассекретили более 40 мест базирования подразделений украинской СВР, в том числе одно законспирированное учебное заведение.
Как пояснили хакеры, они получили доступ к базе данных сотрудников МИД и Службы внешней разведки Украины, сопоставили их и нашли совпадения. Группировка RaHDIt и раньше выкладывала в открытый доступ информацию о сотрудниках украинских спецслужб. В июне хакеры опубликовали данные 700 работников СБУ, а в начале июля — Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. В начале спецоперации группа одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов.