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Сформированы предложения по импортным пошлинам Таможенного тарифа на следующий год

Сформированы предложения по импортным пошлинам Таможенного тарифа на следующий год

Подведены итоги работы Межведомственной комиссии по формированию Таможенного тарифа на 2023 год на импорт товаров.

В ходе работы комиссии были рассмотрены предложения хозяйствующих субъектов об изменении ставок ввозной таможенной пошлины в отношении 570 кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. По итогам рассмотрения были удовлетворены семь заявок. К слову, если бы все предложения от хозсубъектов были приняты, то потери бюджета республики составили бы более 3 млн рублей, сообщает Министерство экономического развития Приднестровья.

Ключевой вектор комиссии — развитие импортозамещения в Приднестровье и защита отечественных производителей через инструментарий таможенного тарифа. Таким образом, с целью помощи предприятиям и организациям были выработаны следующие решения:

— увеличить ставки ввозной таможенной пошлины на шпатлевку для малярных работ, гипсовые вяжущие, затирки, замазки, грунтовки, плиточный клей и прочее;

— обнулить пошлину на барду и прочие отходы пивоварения или винокурения, используемые для кормления крупного рогатого скота, для снижения себестоимости готовой продукции;

— обнулить пошлину на моноспирты насыщенные (спирт пропиловый изопропиловый) для снижения себестоимости готовой продукции;

— ставку пошлины на насосы, машины и механизмы для приготовления кормов для животных оставить на уровне 2022 года.

В отношении товаров, для определения таможенной стоимости которых не подлежит применению метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами (первый метод), предложено установить комбинированную ставку пошлины.

Предложено ввести ставки импортной таможенной пошлины на:

— соевые бобы – 5%;

— хлориды, хлорид оксиды и хлорид гидроксиды (приведение единой ставки на продукты неорганической химии) — 6%;

— принадлежности к одежде готовые прочие (ремни, пояса), а также запасные части к холодильникам и морозильникам – 10%.

К дополнительным поступлениям в бюджет (примерно 13 тыс долларов) приведет повышение ставки ввозной таможенной пошлины в отношенииб/у одежды и изделий с 10 до 15%.

Учитывая изменение конъюнктуры рынка, межведомственная комиссия рассмотрела также специфические ставки пошлин в части приведения в соответствие адвалорным. Эти изменения повлекут за собой дополнительные поступления в бюджет в размере 94 тыс. долл. США.

Также комиссия предложила изменить единицы измерения при импорте предметов одежды из кожзаменителя, аккумуляторов, светодиодных модулей (LED), деревянной мебели для сидения, инвентаря и оборудования для занятия спортом.

В рамках работы таможенного тарифа на 2023 год на товары, импортируемые на территории ПМР, предлагается изменить и пересмотреть ставки ввозных таможенных пошлин в отношении 1729 кодов ТН ВЭД, а это — 17% от общего числа кодов. По прогнозам, данные изменения приведут к дополнительным поступлениям в республиканский бюджет исходя из расчетов на основании 2021 года — 252 тыс долл. США, на основании 2022 года — 136 тыс долл. США.

Председатель комиссии, министр экономического развития Сергей Оболоник, подводя итоги, отметил, что проведенная комиссией работа показывает позитивную динамику для бюджета.

«С точки зрения импортозамещения, поддержки отечественных производителей и экономики в целом, ряд принятых решений носит положительный характер. Была проделана кропотливая работа, комиссия поработала плотно. Есть ряд решений, которые напрашивались давно. Позиция выверенная, согласована и неоднократно обсуждалась», — сказал министр.

Сергей Оболоник поручил Минсельхозу провести ряд мероприятий по защите и помощи производителям, выращивающим на территории республики овощи. Министр напомнил, что проведенная ранее такая же работа в отношении отечественных производителей молока привела к тому, что сегодня потребность населения Приднестровья в молоке удовлетворена наполовину.

Минэкономразвития направит на рассмотрение в адрес Правительства соответствующий проект Постановления.
  • Сегодня, 09:35
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