Подведены итоги работы Межведомственной комиссии по формированию Таможенного тарифа на 2023 год на импорт товаров.
В ходе работы комиссии были рассмотрены предложения хозяйствующих субъектов об изменении ставок ввозной таможенной пошлины в отношении 570 кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. По итогам рассмотрения были удовлетворены семь заявок. К слову, если бы все предложения от хозсубъектов были приняты, то потери бюджета республики составили бы более 3 млн рублей, сообщает Министерство экономического развития Приднестровья.
Ключевой вектор комиссии — развитие импортозамещения в Приднестровье и защита отечественных производителей через инструментарий таможенного тарифа. Таким образом, с целью помощи предприятиям и организациям были выработаны следующие решения:
— увеличить ставки ввозной таможенной пошлины на шпатлевку для малярных работ, гипсовые вяжущие, затирки, замазки, грунтовки, плиточный клей и прочее;
— обнулить пошлину на барду и прочие отходы пивоварения или винокурения, используемые для кормления крупного рогатого скота, для снижения себестоимости готовой продукции;
— обнулить пошлину на моноспирты насыщенные (спирт пропиловый изопропиловый) для снижения себестоимости готовой продукции;
— ставку пошлины на насосы, машины и механизмы для приготовления кормов для животных оставить на уровне 2022 года.
В отношении товаров, для определения таможенной стоимости которых не подлежит применению метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами (первый метод), предложено установить комбинированную ставку пошлины.
— хлориды, хлорид оксиды и хлорид гидроксиды (приведение единой ставки на продукты неорганической химии) — 6%;
— принадлежности к одежде готовые прочие (ремни, пояса), а также запасные части к холодильникам и морозильникам – 10%.
К дополнительным поступлениям в бюджет (примерно 13 тыс долларов) приведет повышение ставки ввозной таможенной пошлины в отношенииб/у одежды и изделий с 10 до 15%.
Учитывая изменение конъюнктуры рынка, межведомственная комиссия рассмотрела также специфические ставки пошлин в части приведения в соответствие адвалорным. Эти изменения повлекут за собой дополнительные поступления в бюджет в размере 94 тыс. долл. США.
Также комиссия предложила изменить единицы измерения при импорте предметов одежды из кожзаменителя, аккумуляторов, светодиодных модулей (LED), деревянной мебели для сидения, инвентаря и оборудования для занятия спортом.
В рамках работы таможенного тарифа на 2023 год на товары, импортируемые на территории ПМР, предлагается изменить и пересмотреть ставки ввозных таможенных пошлин в отношении 1729 кодов ТН ВЭД, а это — 17% от общего числа кодов. По прогнозам, данные изменения приведут к дополнительным поступлениям в республиканский бюджет исходя из расчетов на основании 2021 года — 252 тыс долл. США, на основании 2022 года — 136 тыс долл. США.
Председатель комиссии, министр экономического развития Сергей Оболоник, подводя итоги, отметил, что проведенная комиссией работа показывает позитивную динамику для бюджета.
«С точки зрения импортозамещения, поддержки отечественных производителей и экономики в целом, ряд принятых решений носит положительный характер. Была проделана кропотливая работа, комиссия поработала плотно. Есть ряд решений, которые напрашивались давно. Позиция выверенная, согласована и неоднократно обсуждалась», — сказал министр.
Сергей Оболоник поручил Минсельхозу провести ряд мероприятий по защите и помощи производителям, выращивающим на территории республики овощи. Министр напомнил, что проведенная ранее такая же работа в отношении отечественных производителей молока привела к тому, что сегодня потребность населения Приднестровья в молоке удовлетворена наполовину.
Минэкономразвития направит на рассмотрение в адрес Правительства соответствующий проект Постановления.