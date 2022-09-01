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Какое место у Молдовы в топе человеческого развития, составленном ООН

Какое место у Молдовы в топе человеческого развития, составленном ООН

Организация Объединенных Наций (ООН) подготовила отчет об индексе развития человеческого потенциала во всем мире. Согласно исследованию, Республика Молдова находится на 80-м месте из 191 страны.

В отчете показано, что за последние два года девять из 10 стран продемонстрировали худшие результаты с точки зрения индекса человеческого развития. Основные причины — пандемия, изменение климата, война в Украине. Однако по сравнению с прошлым годом наша страна поднялась в этом рейтинге на одну позицию, заняв в этом году 80-е место и разделив одно место с Доминиканской Республикой и Палау, сообщает noi.md.

Какое место у Молдовы в топе человеческого развития, составленном ООН

По результатам отчета страны были разделены на четыре категории: очень высокий уровень человеческого развития, высокий уровень человеческого развития, средний уровень человеческого развития и низкий уровень человеческого развития. Молдова вошла во вторую категорию. При составлении отчета учитывались следующие аспекты: продолжительность жизни, образование, доход, гендерное равенство, политическая ситуация, медицинское обслуживание, развитие коммуникаций, разрыв между богатыми и бедными людьми.

Румыния находится на 53-м месте, находясь в группе с очень высоким уровнем человеческого развития, а Украина на 77-м месте.

В этом году рейтинг возглавляет Швейцария, за ней следуют Норвегия и Исландия. С другой стороны, в нижней части рейтинга находятся Южный Судан, Чад и Нигер.

Какое место у Молдовы в топе человеческого развития, составленном ООН
  • Сегодня, 09:42
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