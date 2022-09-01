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В Бендерах устраняют последствия ДТП

В Бендерах устраняют последствия ДТП

Около 8 утра 26 сентября на мосту в районе железнодорожного вокзала «Бендеры–2», на пересечении улиц Панина и Ермакова, перевернулся грузовик с поросятами, сообщает пресс-центр МВД ПМР

На место происшествия прибыли спасатели, они устраняют последствия аварии: перегружают животных в другие машины. Для этого им пришлось соорудить из деревянных поддонов мостик.

Только после того, как всех свиней загрузят в грузовики, специалисты ГУпЧС смогут оттянуть фуру и перевернуть её на колёса при помощи крана. Пока же этот участок дороги перекрыли.

Как стало известно, животных везли на Бендерский мясокомбинат из с. Владимировка Слободзейского района. Предварительно, водитель грузовика не справился с управлением на крутом подъёме.

В Бендерах устраняют последствия ДТП

В Бендерах устраняют последствия ДТП

В Бендерах устраняют последствия ДТП
  • Сегодня, 14:45
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