Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Регистрация
Забыли пароль?
Dnestr.TV
Новости дня
Новости Украины
Молдова - Евросоюз
Приднестровье - ЕАЭС
Молдова+
Музыка жизни
Интересное
Юмор
Все о доме
Поиск по сайту:
0
В Бендерах устраняют последствия ДТП
Категория:
Новости дня
Около 8 утра 26 сентября на мосту в районе железнодорожного вокзала «Бендеры–2», на пересечении улиц Панина и Ермакова, перевернулся грузовик с поросятами, сообщает
пресс-центр МВД ПМР
На место происшествия прибыли спасатели, они устраняют последствия аварии: перегружают животных в другие машины. Для этого им пришлось соорудить из деревянных поддонов мостик.
Только после того, как всех свиней загрузят в грузовики, специалисты ГУпЧС смогут оттянуть фуру и перевернуть её на колёса при помощи крана. Пока же этот участок дороги перекрыли.
Как стало известно, животных везли на Бендерский мясокомбинат из с. Владимировка Слободзейского района. Предварительно, водитель грузовика не справился с управлением на крутом подъёме.
Сегодня, 14:45
DTV
Просмотров: 0
Комментариев: 0
Обсуждения ВКонтакте:
Информация
Посетители, находящиеся в группе
Гости
, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Популярные ссылки
No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
No comment: Здравствуй школа!
С Днём Рождения, Республика!
Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
Чем может быть опасен баклажан
Единый Государственный Фонд Социального Страхования раз ...
Moldova+
Зелёный город
В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
Ветер Будущего
Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
play
stop
mute
max volume
repeat
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your
Flash plugin
.
Навигация
Выпуски новостей
Региональные новости Молдовы
Материалы от партнеров по сети
Популярные статьи
No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
No comment: Здравствуй школа!
С Днём Рождения, Республика!
Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
Чем может быть опасен баклажан
Единый Государственный Фонд Социального Страхования раз ...
Инфо
dtv
© 2010-2018
Copyright
Блог Григория Волового
+37377555856
e-mail: nv893@mail.ru
При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна