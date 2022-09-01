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Оборотни в погонах : раскрыта деятельность нескольких преступных групп

Оборотни в погонах : раскрыта деятельность нескольких преступных групп

Сотрудниками УСБ, Управления уголовного розыска и УБЭПиК Министерства внутренних дел совместно со Следственным комитетом ПМР раскрыта деятельность нескольких преступных групп, занимавшихся оказанием услуг гражданам за отдельное вознаграждение. Речь идёт о коррупционных схемах по линии МРЭО УГАИ МВД ПМР, сообщает пресс-служба МВД ПМР

Так, за получение водительского удостоверения и оформление недостающих категорий без обучения в автошколе, сдачи экзаменов и лишней беготни по кабинетам назывались суммы до 800 долларов США.

«В ноябре 2021 года в Управление собственной безопасности поступила оперативная информация, что некий гражданин за денежное вознаграждение должен получить водительское удостоверение. Как стало известно в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, мужчина не проходил обучение в автошколе, не сдавал теоретический и практический экзамен. В назначенный день он должен был явиться в МРЭО, найти определённого сотрудника, передать ему конверт с деньгами, сфотографироваться, а после получить права», - рассказал нам оперативный сотрудник Управления собственной безопасности МВД ПМР.

Правоохранители выяснили: в незаконном, но таком прибыльном деле, принимали участие не только сотрудники МРЭО. Из всей обозначенной суммы непосредственно до инспектора доходила третья часть. Остальное оседало в карманах посредников, среди которых, и бывшие милиционеры, и гражданские.

«Сотрудниками УСБ было установлено, что в преступной схеме были задействованы и работники автошкол, и сотрудники МРЭО, принимающие теоретические и практические экзамены, и иные сотрудники милиции, не имеющие отношения к работе МРЭО, а также просто хорошие знакомые, которые пообещали помочь», - прокомментировал ситуацию сотрудник УСБ.

В отношении всех участников преступной схемы были возбуждены уголовные дела. Следствие длилось больше полугода.

«В Главном следственном управлении было возбуждено 57 уголовных дел. Выявлены цепочки посредников, участвовавших в передаче денежных средств должностным лицам, они все также привлечены к ответственности за посредничество в даче взятки. Сотрудники МРЭО, изобличённые в коррупции, на стадии предварительного следствия были взяты под стражу. Одному из них вменяется 15 эпизодов получения взятки группой лиц по предварительному сговору и служебного подлога. Практически все эти уголовные дела уже направлены на судебное рассмотрение. В отношении некоторых фигурантов уже вынесены обвинительные приговоры. К ответственности привлечено 10 человек», - рассказала нам Елена Натолоченная, пресс-секретарь Следственного комитета ПМР.

Сотрудники МВД, чья вина доказана судом, уже уволены из органов внутренних дел. Заслуженное наказание понесут не только те, кто брал взятки, но и граждане, которые их давали.
  • Сегодня, 14:56
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