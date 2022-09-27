На 26 сентября российская компания «Газпром» не подтвердила поставку природного газа в Республику Молдова после 1 октября.
В случае, если наша страна перестанет получать российский газ, будут задействованы запасы в 35 миллионов кубометров, которыми располагает Молдова. Об этом заявил министр инфраструктуры Андей Спыну в эфире передачи In Profunzime на телеканале ProTV, сообщает point.md
«Я думаю, что если они расторгнут контракт, то это будет из-за лучшей цены, которую Молдова должна получить с 1 октября. Сейчас у нас есть запасы около 35 миллионов кубометров. С 1 октября, если мы не будем получать газ от «Газпрома», эти запасы будут использованы и доставлены гражданам», — сказал Андрей Спыну.
Министр отметил, что в настоящее время запасы частично хранятся в транспортной системе Румынии - трубопроводе Яссы-Унгены-Кишинев, а частично - в национальной транспортной системе. В случае возможной приостановки поставок газа из Российской Федерации газопровод будет введен в эксплуатацию, а резервный газ будет поступать в Молдову.
«Независимо от сценария, в октябре мы обеспечены. Я имею в виду эти запасы, плюс «Термоэлектрика» работает на мазуте. Есть и другие компании, которые могли бы перейти на мазут», — отмечает Спыну
Напомним, Национальное агентство по регулированию энергетики одобрило новое повышение цены на природный газ. Так, с 1 октября конечные потребители будут платить 29,26 лея (с учетом НДС) за кубометр, что на 6,27 лея дороже.
Мечтатель Спыну: "Молдавия безболезненно уйдет от «Газпрома», даже не почувствуем"- пишет eadaily.com
Если концерн «Газпром» отключит 1 октября Молдавию от российского газа, граждане республики этого даже не почувствуют. Об этом на телеканале PRO TV заявил вице-премьер Андрей Спыну.
Он заверил, что имеющихся запасов хватит на несколько месяцев зимнего периода, когда потребление наиболее высоко.
«У нас есть резервы — это примерно 35 млн кубометров газа. Мы его используем. Часть газа хранится в транспортной системе Румынии, а часть — в национальной, то есть в газопроводе Яссы-Унгены-Кишинев. Мы даже не почувствуем, что „Газпром“ отключил газ», — мечтает Спыну.
По словам министра регионального развития, поставки энергоресурсов в РМ могут быть прекращены не потому, что Moldovagaz не выполняет договорные обязательства по своевременной оплате и аудиту задолженностей, а из-за того, что Россия не хочет давать Кишиневу газ по белее низкой цене. Спыну напомнил, что формула расчета стоимости для Молдавии определяется котировками энергоресурсов на мировых рынках, а с октября они меняются и стоимость газа соответственно должна составить $ 1000 — 1050 за тысячу кубометров (в сентябре республика приобретала газ по цене $ 1882 за тысячу кубометров.
Непонятно, как граждане могут не заметить отключения от российского газа, если уже сейчас правительство Молдавии выступило с инициативой снизить на 15% его ежемесячное потребление в стране. В качестве дополнительных мер на случай прекращения или сокращения поставок российского голубого топлива значится отключение уличного освещения после 23 часов, понижение температуры центральной системы отопления на 10%, а также переход на альтернативные источники отопления (биомасса, дрова и мазут). Власти требуют от людей «ответственного потребления» энергоресурсов, а с 1 сентября телерадиокомпании Молдавии по несколько раз в день показывают видеоролик о необходимости экономного использования газа и электричества. При этом людям в сельской местности рекомендуют начать запасаться дровами, которых уже сейчас не хватает.
Накануне в Молдавию прибыли первые цистерны с мазутом из Румынии, который должен пополнить государственные резервы. Также у соседей закупаются и дрова. Спыну успокаивает граждан тем, что в случае отключения газа «Газпромом» система централизованного теплоснабжения Кишинева будет переведена на мазут, а взятые взаймы у ЕБРР деньги пойдут на покупку газа на международном рынке. Молдавское правительство уже ведет переговоры об этом с Бухарестом.
Молдавские власти не говорят гражданам о том, что альтернативный «Газпрому» газ будет на порядок дороже для потребителей, в настоящее время из которых только 1% может оплатить существующие тарифы, а в бюджете денег на компенсацию для населения нет. На это недавно обратил внимание экс-премьер Ион Кику который предупредил, что «цена, которая нам светит в случае отключения от „Газпрома“, если не в 2 раза, то на 80% выше, чем газпромовская».
Как сообщало EADaily , при сценарии, когда Кишинев будет закупать газ в Румынии, Приднестровью придется внести аванс. Андрей Спыну подчеркнул, что цена для Левобережного региона будет рыночная, и уже не получится, как сейчас получать энергоресурсы бесплатно (ПМР более 10 лет не перечисляет свою часть АО Moldovagaz накопив долг порядка $ 8 млрд, которые РМ отказывается за собой признавать. — прим. EADaily).
«Мы обсудим этот вопрос, когда они закажут необходимый объем газа для Левобережья. Его надо будет оплатить авансом. Если они не смогут оплатить, тогда у них остается уголь, который можно использовать. Их резерва хватит примерно на 2 месяца для производства тепла и электроэнергии», — подсчитал вице-премьер.