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В Приднестровье проходит операция «Подросток»

В Приднестровье проходит операция «Подросток»

По всей республике проводится профилактическая операция «Подросток». С 26 по 30 сентября в гости к неблагополучным семьям, а также в школы, где обучаются дети, состоящие на учёте в Инспекции по делам несовершеннолетних, придут сотрудники ИДН, работники службы опеки и попечительства Минсоцзащиты, члены Комиссий по защите прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба МВД ПМР

Главная задача операции – контроль условий, в которых проживают дети, устранение причин, по которым подростки или семьи были поставлены на учёт, а также профилактические беседы с подрастающим поколением и родителями.

В настоящее время на учёте в ИДН по всей республике находятся 495 несовершеннолетних и 406 неблагополучных семей. Они на постоянном контроле у милиционеров.
  • Сегодня, 11:05
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