Российский певец, заслуженный артист РФ Борис Моисеев умер во вторник в возрасте 68 лет. Эту информацию подтвердил ТАСС арт-директор певца Сергей Горох.
Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилеве. В 1978 году создал танцевальное трио "Экспрессия". Карьеру эстрадного певца начал в середине 1990-х годов За годы сольных выступлений артист записал порядка 10 альбомов. В числе наиболее популярных песен Бориса Моисеева такие, как "Голубая луна", "Щелкунчик" (обе - дуэт с Николаем Трубачом), "Когда забудешь ты меня" (дуэт с французским певцом Нильдой Фернандесом), "Петербург - Ленинград" (дуэт с Людмилой Гурченко), "Звездочка", "Глухонемая любовь" и др.
Перед смертью певец пережил третий инсульт. Борис Моисеев умер, брошенный всеми, пишет Комсомольская правда Судя по всему, тело обнаружила домработница. "Это произошло в два часа дня в его собственной квартире", - пояснил арт-директор вокалиста Сергей Горох.
Как передает 5-tv.ru, о смерти Моисеева молчали три часа. О дате похорон пока не сообщается.
Борис Моисеев умер на 69-м году жизни. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ