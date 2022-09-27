Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги ростом почти на 20 процентов. Сейчас цена на голубое топливо на европейском рынке составляет чуть ниже 2070 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает KP.RU
Стремительный рост на газ в Европе фиксируется в связи с ЧП, которое произошло с российским газопроводом "Северный поток". Ожидается, что 28 сентября 2022 года рост цен на газ на европейских рынках может продолжиться.
В ночь на 26 сентября нынешнего года произошла утечка из нитки «Северного потока – 2». Позднее появилась информация о ЧП в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит «Северный поток — 1». В настоящее время идет расследование инцидента.
В Германии полагают, что причиной падения давления в газопроводах могла стать целенаправленная диверсия. Известно, что эксперты по безопасности не исключают версию о саботаже. В ВМС Дании заявили, что о саботаже может говорить целый ряд фактов.
Министерство обороны Дании опубликовало фотографии и видео утечки газа на балтийских газопроводах из России в Германию у острова Борнхольм, пишет eadaily.com
Иллюстрация: forsvaret.dk.
«После обнаружения трех утечек газа на газопроводах „Северный поток“ в Балтийском море вокруг них создали запретные зоны для обеспечения безопасности судоходства и воздушного движения», — сообщает Министерство обороны Дании. В ведомстве уточнили, что утечки обнаружила группа реагирования из истребителей F-16, а видеоролики и снимки сделали со спасательного вертолета.
«Фрегат „Абсалон“ и экологическое судно „Гуннар Торсон“ находятся на пути для морского наблюдения в запретных зонах. Вооруженные силы прислали вертолет. Кроме того, патрульный корабль „Рота“ находился в этом районе с прошлой ночи», — говорится в заявлении датского Министерства обороны.
«Рано делать заключения, но это экстраординарная ситуация, что есть сразу три утечки. Поэтому сложно представить, что это совпадение», — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Немецкие СМИ сообщают, что в немецком правительстве склоняются к версии диверсии.
Замдиректора ФНЭБ Алексей Гривач говорит, что в каждой из трех ниток газопроводов находится около 100 млн кубометров. Сегодня их стоимость на европейском рынке — $ 540 млн.
Кто-то пытается сорвать любую возможность восстановления связей ЕС и России, считают эксперты.
Примечательно, что этот район является очень популярным среди польских яхтсменов и рыбаков, а глубина Балтийского моря здесь не превышает 50 метров. Польские суда десятками рыбачат вокруг острова, и их вполне могли использовать диверсанты. Теоретически рыбаки могли задеть газопроводы тралом, однако вряд ли способны были повредить их из-за достаточно мощной защиты. Например, при строительстве использовались обетонированные трубы. На отдельных участках газопровод засыпали, чтобы обеспечить его безопасность и стабильность расположения.
Район у острова Борнхольм известен и тем, что именно в этом районе во время строительства «Северного потока — 2» происходили ЧП и даже обнаружили неизвестную подводную лодку.
«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы „Северный поток“, носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», — сообщили уже сегодня в Nord Stream AG, пишет eadaily.com.
По данным источника Tagesspiegel, в правительстве Германии начали расследование причин произошедшего. В нем участвуют федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», — приводит издание слова источника.
«Как писал Ян Флеминг (автор романов о супершпионе Джеймсе Бонде. — EADaily), один раз — это случайность, два раза — совпадение, а третий раз — действие врагов», — заметил в Twitter колумнист Bloomberg Жавье Блас.
Ведущий аналитик ФНЭБ и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков считает, что ЕС и Россия могли договориться о возобновлении поставок и, например, вернуть отремонтированную турбину.
«Если убрать политику, то это можно сделать за несколько дней. А „Северный поток — 2“ вообще был готов к работе. Таким образом, исчезла возможность снабжать Германию и через нее остальную часть Европы. Это проблема не только для России, но и для Европы. Кто-то бьет прежде всего по Германии. До этого были призывы Польши разобрать газопровод и сжечь все мосты. А теперь происходит эта диверсия», — говорит эксперт.
«Это выгодно США, которым необходимо похоронить немецко-российское сотрудничество, которое длилось более 50 лет. И, соответственно, не дать возможность восстановить отношения и приковать ЕС к рынку СПГ. Они окончательно отрывают Россию от Европы по газовому взаимодействию. У России остается три газопровода. По [газопроводу] Ямал — Европа действуют санкции и контрсанкции. Украинский транзит ограничен, так как Киев не принимает газ на „Сохрановке“, которая теперь находится в ЛНР. Остается европейская нитка „Турецкого потока“, но она небольшая, 15,75 млрд кубометров в год», — добавляет Игорь Юшков. Он вспомнил интервью Джо Байдена, который говорил еще до спецоперации о том, что США смогут остановить «Северный поток — 2», если Россия «проявит» агрессию.