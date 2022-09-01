Президиум Верховного Совета определился с датой следующего пленарного заседания. Главы комитетов и комиссий поддержали предложение спикера Александра Коршунова назначить его на 5 октября. Сейчас на рассмотрении в комитетах находится большое количество законодательных инициатив, которые необходимо обсуждать и принимать, сообщает vspmr.org
В повестку дня пленарного заседания 5 октября внесено несколько десятков законопроектов от комитетов по социальной политике и здравоохранению и по вопросам региональной политики и ЖКХ, сообщает парламентская пресс-служба.
На завтрашнее заседание Комитет по вопросам региональной политики вынес законопроект о передаче из государственной в муниципальную собственность республиканского стадиона в Тирасполе. В дополнительную повестку вошли и два документа, подготовленных Комитетом по вопросам АПК и транспорта.
Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов рекомендовал депутатам ознакомиться с перечнем мероприятий в рамках объявленного Президентом общереспубликанского субботника.