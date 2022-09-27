Президент ПМР Вадим Красносельский подписал указ, в соответствии с которым установлен новый профессиональный праздник – День среднего профессионального образования. Отмечаться он будет в один день с аналогичным российским праздником – 2 октября. Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.
Напомним, что ранее Вадим Красносельский предложил проводить в этот день фестивали рабочих специальностей.
«Такая традиция будет способствовать увеличению престижа рабочих профессий и вовлечению молодежи в эту значимую сферу экономики», - написал глава государства в своем телеграм-канале.