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7 октября в Бендерской крепости откроют карусельный парк

7 октября в Бендерской крепости откроют карусельный парк
Фото: tv.pgtrk.com

В Александро-Невском парке Бендерской крепости скоро откроется парк с каруселями. Там будут две карусели, бамперные машинки, аттракционы «Полёт» и «Пиратский корабль», сообщает novostipmr.com

Открытие городка запланировано на кануне Дня города - 7 октября. Аттракционы запустят в торжественной обстановке, будет праздник с аниматорами и угощениями.

«У нас идея, что это все будет проходить под живую музыку нашего духового оркестра. Мы впервые такое делаем, они сейчас разучивают музыкальные партии, будут "Пираты карибского моря" и другие мелодии», – рассказал в интервью Первому Приднестровскому телеканалу директор культурно-досугового центра "Шелковик" г. Бендеры Вячеслав Долгодворов.

На открытии каруселей будет сладкая вата и много выпечки. Приглашают всех.
  • Вчера, 22:07
  • DTV
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