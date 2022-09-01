В Александро-Невском парке Бендерской крепости скоро откроется парк с каруселями. Там будут две карусели, бамперные машинки, аттракционы «Полёт» и «Пиратский корабль», сообщает novostipmr.com
Открытие городка запланировано на кануне Дня города - 7 октября. Аттракционы запустят в торжественной обстановке, будет праздник с аниматорами и угощениями.
«У нас идея, что это все будет проходить под живую музыку нашего духового оркестра. Мы впервые такое делаем, они сейчас разучивают музыкальные партии, будут "Пираты карибского моря" и другие мелодии», – рассказал в интервью Первому Приднестровскому телеканалу директор культурно-досугового центра "Шелковик" г. Бендеры Вячеслав Долгодворов.
На открытии каруселей будет сладкая вата и много выпечки. Приглашают всех.