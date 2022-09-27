Сейсмологи Уппсальского университета в Швеции считают, что второй взрыв на «Северных потоках» по мощности был эквивалентен взрыву свыше 100 кг динамита, передает агентство Reuters.
Они также утверждают, что инциденты с утечкой газа на «Северных потоках» случились из-за взрывов, это не было следствием оползня или землетрясения.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что первые данные расследования утечки газа на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» говорят о вероятности акта саботажа.
По словам шведского сейсмолога Бьорна Лунда, рядом с газопроводом «Северный поток — 1» произошли два подводных взрыва.
В ночь на 26 сентября произошла утечка из нитки «Северного потока — 2». Позднее появилась информация о ЧП в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит «Северный поток — 1».
Диверсии на «Северном потоке» совпали с открытием Baltic Pipe, пишет eadaily.com
В Голенюве — на северо-западе Польши, недалеко от Щецина — торжественно открыт трубопровод Baltic Pipe, транспортирующий норвежский газ через Данию в Польшу. Его мощность доставки составляет 10 млрд кубометров в год. Проект был символически открыт президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и премьер-министром Дании Метте Фредериксен в ходе церемонии на газокомпрессорной станции «Голенюв».
В своем выступлении Дуда подчеркнул, что газопровод позволит диверсифицировать поставки газа в Польшу, укрепит суверенитет этой страны и сделает ее независимой от российских поставок. По его словам, трубопровод также внесет значительный вклад в решение проблемы газоснабжения стран ЕС, поскольку газ может быть «переброшен из Польши туда, где он будет необходим».
В своем выступлении Моравецкий заявил, что «эпоха российского доминирования в сфере поставок газа в Европу, характеризующаяся шантажом, угрозами и давлением, подходит к концу». Балтийский трубопровод является «противовесом военным планам Путина» — противоположностью газопроводам «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», сказал премьер Моравецкий, имея в виду российско-германский проект по дну Балтийского моря.
Ссылаясь на недавние утечки газа на «Северных потоках», Моравецкий сказал: «Мы ясно видим, что это акт саботажа». Вероятно, это станет еще одним этапом эскалации ситуации на Украине, добавил он.
Метте Фредериксен назвала открываемый трубопровод «важным шагом на пути к независимости от российского газа». Она подчеркнула, что не следует позволять Москве использовать энергетику в качестве оружия.
На церемонии также присутствовал министр нефти и энергетики Норвегии Терье Аасланд.
Газопровод Baltic Pipe, который будет поставлять природный газ через датскую энергосистему с норвежских газовых месторождений в Северном море, начнет функционировать в Польше с 1 октября. К концу этого года польский государственный поставщик газа PGNiG планирует транспортировать через него около 900 млн кубометров газа. При общей пропускной способности в 10 млрд кубометров в год трубопровод будет полностью введен в эксплуатацию с начала следующего года.
PGNiG будет поставлять газ собственной добычи по трубопроводу на основе норвежских концессий, а также газ по контрактам, уже подписанным с другими поставщиками, действующими на норвежских рынках. В пятницу PGNiG подписала крупнейший контракт с норвежской компанией Equinor, согласно которому с начала следующего года в Польшу будет поступать 20 млрд кубометров газа ежегодно в течение более двух лет.
В Польше Baltic Pipe будет способствовать замене поставок российского газа, которые прекратились в конце апреля. Потребление газа в Польше в прошлом году составило 20 млрд кубометров. В стране ежегодно добывается около 4 млрд кубометров природного газа. Спрос на газ также удовлетворяется за счет импорта катарского и американского сжиженного газа (СПГ). Мощность терминала сжиженного природного газа в Свиноуйсьце на Балтийском море планируется увеличить до 8 млрд кубометров в следующем году.
Трубопроводная система Baltic Pipe строилась с 2020 года. Она является совместной инвестицией датского оператора газопроводов Energinet и польского оператора газопроводов Gaz-System и имеет общую протяженность около 900 км, из которых около 275 км проходит под поверхностью Балтийского моря. Из инвестиций на постройку в размере € 1,6 млрд из европейской программы Connecting Europe Facility (CEF) поступило € 266 млн.