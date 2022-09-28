За прошедшую неделю в ЕС въехало почти 66 тыс. граждан России, что более чем на 30% больше, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщила пограничная служба ЕС Frontex, на которую ссылается Reuters. По данным Пограничной службы Молдовы, в республику в этот же период въехали 1360 граждан РФ, пишет newsmaker.md
Число россиян, въезжающих в ЕС, выросло после начала в России частичной мобилизации. С 19 по 25 сентября в страны Евросоюза въехали почти 66 тыс. россиян. Большинство из них — в Финляндию и Эстонию. Сейчас в ЕС едут в основном те, у кого есть вид на жительство, визы или двойное гражданство.
А в Молдову за последнюю неделю въехали 1360 российских граждан, сообщает Пограничная полиция. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года — 3 825 человек.
Из иностранных граждан чаще всего границу республики пересекали граждане Украины и Румынии — в Молдову въехали 48 279 украинцев и 44 289 румын.