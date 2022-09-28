Посол США в РМ Кент Д. Логсдон. Иллюстрация: rubaltic.ru
Посольство США в Кишиневе учредило фонд развития развлекательного контента на русском языке для граждан Молдавии. На сайте диппредставительства отмечено, что проект направлен на укрепление устойчивости РМ «перед лицом пагубного иностранного влияния» путем поддержки производства и трансляции высококачественного русскоязычного телеконтента молдавского производства, пишет eadaily.com
«Этот проект укрепит потенциал независимых СМИ Молдавии, чтобы они смогли продолжить свою важную роль в поддержке демократического развития республики», — говорится в сообщении.
Управлять фондом поручено компании IREX Moldova, где уточнили, что программа рассчитана на два года. В организации заявили, что в первом мероприятии, организованном в рамках нового проекта, приняли участие более 40 представителей национального телевидения, продюсерских компаний и студий, независимых создателей видеоконтента, режиссеров, сценаристов и фрилансеров.
«Проект содействует диверсификации телевизионных развлекательных программ на русском языке путем поддержки устойчивого и творческого развития молдавской аудиовизуальной индустрии и отечественного и лицензионного развлекательного контента», — заключили в IREX Moldova.
Напомним, молдавский парламент ранее принял закон, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ, произведённых в странах, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении (в их числе Российская Федерация), впоследствии трансформировавшись в закон о «борьбе с российской пропагандой».
Однако, по словам президента РМ Майи Санду, несмотря на предпринятые меры по обеспечению информационной безопасности, некоторые молдавские СМИ продолжают допускать тиражирование дезинформирующих элементов российской пропаганды. Глава государства дала указание «принять меры защиты информационного поля республики от дезинформирующих элементов и пропаганды», в первую очередь, российской. Ограничения и санкции вплоть до уголовной ответственности могут быть наложены на деятельность тех молдавских СМИ, которые «неправильно» освещают российскую военную спецоперацию на Украине. Тогда глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что власти Молдавии настроены против РФ и пытаются «отменить все русское». Он сравнил инициативы Кишинева с аналогичными действиями Киева.
Как сообщало EADaily , в Москве неоднократно обращали внимание на реализацию демократических прав и свобод в РМ. Так, заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Иван Нечаев выразил обеспокоенность «деградацией ситуации со свободой СМИ в Молдавии». По его словам, молдавские власти «оказывают давление на „независимые“ и „оппозиционные“ медиаресурсы, проводится зачистка информационного пространства от неугодных правительству мнений и оценок