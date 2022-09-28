Жители Польши, опасающиеся перебоев в энергоснабжении, раскупают туристические газовые плиты, надеясь сэкономить на электричестве и не остаться без пищи в случае его отключения, пишет Business Insider Polska.
"В магазинах наблюдается 100-процентный рост интереса к покупке туристических плит. Таким образом поляки защищаются от потенциальных перебоев электроснабжения. Предполагается, что газовые портативные плиты должны помочь тем, кто готовит, используя индукционные варочные панели", - говорится в материале.
Издание приводит рассказ местной жительницы Эвелины, которая приобрела туристическую плиту и газовый баллон. Женщина, ежедневно использующая индукционную плиту для приготовления пищи, из-за появившейся информации о возможных перебоях в электроснабжении решила таким образом обезопасить свою семью.
"Мы поговорили с друзьями о возможных вариантах, и именно они предложили нам эту идею. Они сами уже восемь лет используют такую плиту, нам также посоветовали купить газовый баллон побольше, чтобы он прослужил дольше", – рассказала Эвелина.
По словам женщины, многие ее знакомые поступают аналогичным образом. "Растет обеспокоенность не только отсутствием электричества, но и высокими счетами. Газовая плита может помочь немного сохранить домашний бюджет", – сообщила она.
Как отмечает BI, к примеру, интернет-магазин Allegro заявил, что спрос на такие плиты велик и постоянно растет – объемы продаж уже на 110% больше, чем за тот же период прошлого года.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.