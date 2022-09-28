Депутат Европарламента от Польши, бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за подрыв трубопровода «Северный поток».
В своём аккаунте в «Твиттере» Сикорский 27 сентября, разместив фото взорванного газопровода, написал по-английски: «Спасибо, США». Твит Сикорского уже перепостили свыше 5 тысяч раз.
Тот самый твит Сикорского. Скриншот: twitter.com/radeksikorski
Польский депутат также заявил, что все балтийские страны «уже 20 лет выступают против строительства "Северного потока-2"». «Теперь на дне моря лежит металлолом на $20 млрд»,— написал он. Экс-глава польского МИДа считает, что повреждение «Северного потока» «сужает Владимиру Путину пространство для маневра». Если российский президент хочет возобновить поставки газа в Европу, ему придется договариваться со странами, контролирующими газопроводы «Братство» и «Ямал», заявил он, пишет kommersant
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Сикорского так:
«Польский депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Радек Сикорский в „Твиттере“ поблагодарил США за сегодняшнюю аварию на российских газопроводах. Это официальное заявление о теракте?»
"Сикорский, гражданин страны ЕС, депутат Европейского парламента, который раньше занимал официальный пост министра иностранных дел Польши, поблагодарил США за диверсию... За разрушение гражданской инфраструктуры на территории стран ЕС... Человек сам обличил себя как евроненавистник", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik, пишет РИА Новости