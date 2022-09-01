В день общереспубликанского субботника, который намечен на 7 ноября, в городах и районах Приднестровья высадят 30 тысяч кустов роз.
Субботник проведут по поручению Президента ПМР Вадима Красносельского. План мероприятий обсудили сегодня на онлайн-площадке представители Верховного Совета, Правительства, глав госадминистраций городов и районов, министерств сельского хозяйства и цифрового развития, сообщает парламентская пресс-служба.
Субботник будет организован в том числе на избирательных округах депутатов Верховного и местных советов, с привлечением домкомов, старших по подъездам многоэтажек, отмечалось на онлайн-совещании.
7 ноября приглашаются все желающие поучаствовать в благоустройстве республики. Это может быть: озеленение, уборка территорий, проведение ремонтных, строительных работ, благоустройство парков, скверов, детских площадок. Органы власти в городах и районах формируют план мероприятий. Перечень работ будет еще дополнительно прорабатываться с учетом пожеланий депутатов Верховного Совета.