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В Гагаузии анонсировали чрезвычайный съезд депутатов всех уровней

В Гагаузии анонсировали чрезвычайный съезд депутатов всех уровней

На мероприятии ждут депутатов Верховного совета и членов правительства Гагаузской республики, существовавшей в период 1990-1994 годов, всех башканов Гагаузской автономии, депутатов НСГ и членов Исполкома, депутатов парламента Молдовы, примаров и местных советников.

На повестке дня стоят несколько вопросов – возможность закрепления в Конституции Молдовы прав и полномочий Гагаузии, обсуждение исполнения властями страны закона об особом правовом статусе региона, а также текущей социально-экономической обстановки в стране, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD со ссылкой на Sputnik.

"Съезд, как демократичная платформа по обмену мнениями, позволит выработать общие рекомендации для органов власти всех уровней в соответствии с возложенными на них полномочиями", - говорят организаторы.

Мероприятие запланировано на 2 октября и пройдет в Доме культуры Комрата.

  • Сегодня, 11:13
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