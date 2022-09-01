Приказом Министерства здравоохранения Приднестровья утвержден порядок предоставления и ознакомления с медицинской документацией гражданина, отражающей состояние его здоровья, а также их копий и выписок из нее.
Норматив устанавливает правила ознакомления гражданина либо его супруга (супруги), близких родственников либо иных лиц, указанных гражданином или его законным представителем, с оригиналами медицинской документации, отражающей состояние здоровья гражданина и находящейся на рассмотрении в медицинской организации, независимо от организационно-правовой формы и ведомственной подчиненности, а также правила предоставления копий медицинской документации и выписок из неё.
Действие документа не распространяется на граждан, состоящих на учете у врача-психиатра по поводу хронического психического заболевания, сообщает newspmr.com.
«Лицу, страдающему психическим расстройством, врач-психиатр обязан предоставить в доступной для него форме и с учетом его психического состояния информацию о характере психического расстройства, целях, методах, включая альтернативные, и продолжительность рекомендуемого лечения, а также о болевых ощущениях, возможном риске, побочных эффектах и ожидаемых результатах», - отмечается в нормативе.
Согласно нормативу:
Гражданин имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией и получать консультации по медицинской документации у других специалистов. По требованию гражданина ему предоставляются копии, если в медицинской документации не затрагиваются интересы третьей стороны.
Супруги, близкие родственники либо иные лица, указанные гражданином или его законным представителем (в отношении лиц, не достигших возраста 15 лет, и граждан, признанных в установленном порядке недееспособными) в письменном согласии на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, или информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство, имеют право непосредственно знакомиться с медицинской документацией гражданина и получать медицинскую документацию гражданина (копии, выписки), в том числе после его смерти.
Основаниями для ознакомления гражданина, его законного представителя с медицинской документацией является поступление в медицинскую организацию от них запроса с приложением письменного согласия гражданина на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну.
Рассмотрение письменных запросов осуществляется руководителем медицинской организации или уполномоченным заместителем руководителя медицинской организации. Максимальный срок ожидания заявителем предоставления возможности для ознакомления с медицинской документацией не должен превышать 10 рабочих дней со дня поступления письменного запроса.
Ознакомление заявителя с медицинской документацией должно осуществляться в помещении медицинской организации в присутствии ответственного работника. В процессе ознакомления заявитель вправе выписывать любые сведения и в любом объеме, в том числе с помощью технических средств, а также получать копии и выписки.
Гражданин, которому оказывается медицинская помощь в стационарных условиях и в условиях дневного стационара, имеет право на ознакомление с медицинской документацией непосредственно в структурном подразделении медицинской организации, в котором гражданин пребывает.
При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях гражданин имеет право ознакомиться с записями, сделанными медицинским работником в медицинской документации во время приема (посещения на дому).