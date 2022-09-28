Статус нейтралитета не обезопасит Молдову, страна должна полагаться на сильную армию. Об этом заявила президент республики Майя Санду, которая также является главнокомандующим вооруженными силами Молдовы.
«Нейтралитет функционирует до тех пор, пока его соблюдают другие страны. В противном случае мы должны быть готовы защищаться. Видя военные действия России против Украины, мы понимаем, что риски очень велики, что наш нейтралитет не будут уважать. Это означает, что мы должны укрепить оборонный сектор, к сожалению», — сказала она в интервью телеканалу JURNAL TV.
Санду напомнила, статус нейтралитета в конституции ее страны не позволяет республике присоединиться к тому или иному военному блоку. С ее слов, Молдова также не располагает средствами на модернизацию собственной армии, поэтому будет полагаться на западных доноров, передает eadaily.com.
При этом во время интервью Санду заявила, что не боится негативной реакции со стороны России и Приднестровья.
Власти Молдовы готовят общественное мнение: «Нейтралитет нам не нужен»
Республика Молдова должна развивать свой оборонный потенциал, поскольку она больше не может полагаться на статус нейтралитета как на один из инструментов внешней политики в сфере безопасности. Об этом заявил сегодня, 28 сентября, секретарь Высшего совета безопасности Дорин Речан.
Советник президента по вопросам обороны отметил, что, прежде чем непосредственно перейти к развитию этого направления, нужно, чтобы граждане поддержали этот подход, который «правительство уже осознаёт». Молдова может отказаться от нейтралитета, прописанного в Конституции. Этот статус может быть изменён только в ходе референдума. Руководство страны уже готовит общественное мнение.
«Молдова больше не может полагаться исключительно на инструменты внешней политики, одним из которых является её статус нейтралитета, для обеспечения стабильности государства. Молдова должна начать работать над повышением своего оборонного потенциала… Власти должны заручиться сознательной поддержкой граждан, которые должны понимать, что это необходимо для выживания государства», — подчеркнул Речан.
Он добавил, что стратегия национальной безопасности находится на стадии разработки и в ближайшее время её вынесут на обсуждение. Она предполагает модернизацию молдавской армии, повышение её мобильности, огневой и наступательной мощи. Нацармию предполагают привести в соответствие со стандартами НАТО.
В настоящее время Национальная армия Молдовы насчитывает порядка 6,5 тысячи военнослужащих и 2 тысяч гражданских лиц, а её оснащение — это старая советская техника и вооружения образца 80-х годов прошлого столетия. По оценке министра обороны РМ Анатолия Носатого, вооружённые силы в нынешнем состоянии не готовы к ведению боевых действий повышенной интенсивности.
Тем не менее РМ реализует индивидуальный план взаимодействия с НАТО, это несмотря на закреплённый в Конституции республики нейтралитет. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг называет республику ближайшим партнёром Североатлантического блока и пообещал новый дополнительный пакет поддержки для укрепления обороноспособности страны.