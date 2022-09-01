Республиканский стадион в Тирасполе по улице Мира перейдет из собственности государства в ведение госадминистрации Тирасполя уже первого октября этого года. В ближайших планах у столичных властей – реконструкция объекта. Проект постановления на пленарном заседании подготовил Комитет по вопросам региональной политики. В начале года задачу по завершению работы по передаче стадиона в ведение столичной госадминистрации поставил Президент ПМР Вадим Красносельский.
«Стадион действительно в плачевном состоянии. Лично я помню еще в 90-х годах у нас там уроки физкультуры были. Он уже тогда был в ужасном состоянии. И за эти годы лучше там не стало. Поэтому у меня нет сомнения, что администрация и городской совет города Тирасполя при поддержке Президента, Правительства приведут в порядок этот объект. И он будет очередным украшением Тирасполя», - прокомментировал решение депутатов заместитель председателя Комитета по вопросам региональной политики, местному самоуправлению и ЖКХ Антон Онуфриенко.
В настоящее время, как отметила заместитель начальника Государственной службы по спорту ПМР Нелли Телятинская, все спортивное оборудование, как и помещения, которыми располагает Республиканский стадион, морально устарели. Стадион был построен в 30-х годах XX века. Изначально это была одна площадка для занятий футболом, спортзал и открытый бассейн. Постепенно объект развивался, достраивался и перестраивался. Последняя реконструкция на Республиканском стадионе прошла в середине 80-х., передает пресс-служба ВС ПМР.
В Тирасполе уже работают над проектом преображения стадиона.
Планируется, что боковые трибуны будут частично снесены, они сейчас в аварийном состоянии. Будут выстроены залы для игровых видов спорта, заменено покрытие беговых дорожек и футбольного поля. В перспективе 5-10 лет, по предложению Президента ПМР Вадима Красносельского, будет восстановлена городская футбольная команда.
Впрочем, одним футболом теперь уже городской стадион Тирасполя ограничиваться не будет. Реконструируют и спортивные площадки у входа на территорию стадиона. Полностью будут перестроены раздевалки. На территории стадиона и после реконструкции продолжат действовать школы борьбы и бокса, легкой атлетики и гимнастики. В окончательном варианте нынешний Республиканский стадион должен стать многофункциональным спортивным комплексом, отмечал на одном из совещаний у Президента глава госадминистрации г. Тирасполя Олег Довгопол.