Глава АО Moldovagaz Вадим Чебан. Иллюстрация: nistru.news
До конца этой недели Молдова должна закрыть обязательный авансовый платеж перед «Газпромом» в $ 30 млн. Об этом заявил сегодня, 29 сентября, глава правления АО Moldovagaz Вадим Чебан, сообщает eadaily.com
Он отметил, что только после этого российский концерн подтвердит запрашиваемые объемы газа на октябрь. В противном случае газоснабжение республики может быть сокращено или остановлено. По словам Чебана, компания продолжает свою деятельность совместно с основным поставщиком, чтобы добиться выполнения обязательств и сохранить действующий с российским концерном контракт.
«У нас еще есть задолженность — до пятницы включительно мы должны выплатить аванс за сентябрь. Мы работаем вместе с властями, чтобы преодолеть эту ситуацию, потому что сами мы не сможем выплатить этот аванс… Думаю, мы пойдем тем же путем, что раньше с Energocom. Речь идет о $ 30 миллионах», — уточнил он.
Чебан заверил, что представители руководимой им компании ежедневно общаются с представителями ПАО «Газпром», но он не может сообщить подробности этих консультаций. Председатель правления АО Moldovagaz только напомнил, что возможная отсрочка, о которой говорят в некоторых политических кругах, уже была предоставлена, ведь аванс нужно было выплатить до 20 сентября.
Комментируя поднятие внутренних тарифов почти на 30%, он уточнил, что «по крайней мере на данном этапе он является адекватным, даже если он беспокоит всех».
«На данный момент это выгодно, потому что таким образом мы выполним взятые на себя обязательства. Нашей главной обязанностью является своевременная оплата платежей», — заключил Вадим Чебан.
Напомним, по условиям заключенного осенью прошлого года пятилетнего договора между «Газпромом» и Moldovagaz, до 20-го числа каждого месяца молдавская сторона обязана оплатить в полном объеме стоимость потребленного в предыдущем месяце природного газа и 50% от стоимости газа по контракту на текущий месяц. Рассчитавшись за август, АО Moldovagaz не смогла собрать авансовый платеж за сентябрь. Помимо этого, молдавское правительство не провело в установленные сроки аудит исторических долгов, что также влечет за собой прописанные в контракте последствия.
До этого уже трижды возникал риск прекращения поставок газа в Молдавию из-за того, что компания в установленный договором срок не могла собрать необходимые средства для расчета за уже полученное голубое топливо. Последний раз Moldovagaz спасло то, что по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям РМ госпредприятие Energocom закупило у АО Moldovagaz двумя партиями 10 млн куб. м газа, чтобы отправить его на хранение в Румынию. Вырученные средства пошли на оплату «Газпрому».