Министерство иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) 28 сентября предупредило граждан Молдовы, у которых есть российский паспорт, что на территории РФ они считаются гражданами России. И у посольства Молдовы ограничены возможности оказать им консульскую поддержку.
Также министерство предупредило граждан Молдовы, что, согласно Уголовному кодексу РМ, за участие как наемников в вооруженных конфликтах им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. А гражданам, которые занимаются привлечением, обучением и финансированием наемников — от 10 до 15 лет лишения свободы.
На вопрос журналистов NM, грозит ли уголовная ответственность гражданам Молдовы и РФ, мобилизованным в российскую армию, в МИДЕИ четко не ответили, отметив лишь, что власти Молдовы изучают возможность применения иных мер, кроме изложенных в сообщении для прессы. Кому грозит ответственность за наемничество?
Уголовное законодательство Молдовы содержит довольно подробное определение термина наемник.
Согласно УК Молдовы, наемник — это лицо, которое специально завербовано в стране или за границей для того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте, которое принимает непосредственное участие в военных действиях в целях получения личной выгоды или материального вознаграждения, обещанного стороной конфликта или от имени таковой, которое не является ни гражданином стороны конфликта, ни лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной конфликта, не входит в личный состав вооруженных сил стороны конфликта и не было послано государством, не являющимся стороной конфликта, для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, входящего в личный состав его вооруженных сил.
Этот текст во многом повторяет определение из Дополнительного протокола 1977 года (Протокол I) к Женевским конвенциям, касающимся защиты жертв вооруженных конфликтов от 1949 года и Международной конвенции ООН о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генассамблеей в 1989 году.
Исходя из этого определения, граждане России, тем более призванные по мобилизации, не могут быть признаны наемниками и соответственно не могут привлекаться к уголовной ответственности в Молдове. Более того, наемниками, исходя из текста определения, не могут считаться те, кто постоянно проживает на территории, контролируемой стороной конфликта, и те, кто входит в личный состав вооруженных сил воюющей страны.
Уголовная ответственность, исходя из УК, грозит только гражданам Молдовы, добровольно, ради собственной выгоды завербовавшимся в частные военные компании и другие военизированные формирования, участвующие в войне на стороне России, пишет newsmaker.md
А если на стороне Украины?
Статья 141 УК РМ «Наемничество» предусматривает ответственность за участие наемника в военных действиях или вербовку наемников для участия в военных действиях, только если они направлены «на свержение или подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства».
Учитывая, что Республика Молдова признает территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, участие в войне Украины за независимость и восстановление своей территориальной целостности, пусть и для получения выгоды, формально не может считаться преступлением в Молдове.
Отберут ли гражданство Молдовы?
Президент Майя Санду недавно объявила, что граждан Молдовы с российским паспортом, которые вступят в армию РФ для войны в Украине, могут лишить молдавского гражданства.
«Мы рассматриваем возможность отзыва гражданства Молдовы у жителей страны с российским паспортом, которые будут воевать на стороне агрессора», — сказала Санду.
Закон о гражданстве действительно позволяет это сделать, но с одним условием. Лишить молдавского гражданства можно только добровольно примкнувших к вооруженным силам другой страны.
Согласно статье 23 Закона о гражданстве, человека можно лишить гражданства, если он «добровольно завербовался в вооруженные силы другого государства».
Соответственно для того, чтобы лишить гражданина Молдовы его паспорта, достаточно доказать факт службы в вооруженных силах другой страны (не обязательно участие непосредственно в боевых действиях), на которую гражданин согласился добровольно. Формально лишить гражданства на этом основании можно и тех, кто служит в ВС России, и тех, кто вступил в ряды украинской армии.
В то же время вряд ли мобилизованных жителей России или Украины с двойным гражданством можно воспринимать как «добровольно» вступивших в ряды вооруженных сил другой страны.
Прибывающим в Молдову гражданам России Санду обещает «жесткую фильтрацию»
Граждане России, которые прибывают в Молдавию, будут проходить жесткую фильтрацию. Об этом на телеканале Jurnal TV заявила президент РМ Майя Санду, сообщает eadaily.com
Она добавила, что не исключает увеличение потока так называемых российских туристов, уклоняющихся от объявленной там частичной мобилизации.
«Сейчас из России доехать до Молдовы не очень легко. Например, в авиарейсе, который прибыл в Кишинев из Еревана, около трети пассажиров были российскими гражданами. Также многие приезжают на автобусах», — уточнила Санду.
По словам главы государства, Пограничная полиция «будет очень внимательно проверять тех, кто сейчас прибывает в республику».
«Необходимо выяснить, какие у них намерения и могут ли такие люди представлять угрозу для безопасности», — заключила Майя Санду.