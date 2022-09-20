Во Франции с 2023 года препараты для экстренной контрацепции для женщин станут бесплатными. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Франсуа Брон, передают французские СМИ
Во Франции все женщины, независимо от возраста, будут иметь бесплатные средства экстренной контрацепции или таблетки «на следующее утро» в аптеках без рецепта, объявил 21 сентября министр здравоохранения Франсуа Брон. «Что касается женской контрацепции, мы усиливаем защиту женщин, предоставляя бесплатные таблетки на следующее утро, независимо от возраста», — сказал министр.
По словам министра, пока средства контрацепции без рецепта и бесплатно могут получить только несовершеннолетние. По рецепту бесплатно такие препараты могут получить также женщины до 26 лет.
Брон также отметил, что Франция отстает от соседних стран в вопросах финансирования программ профилактики инфекций, передающихся половым путем, в связи с чем решено включить ряд новых мер в законопроект о финансировании социального обеспечения на 2023 год. В частности, министр объявил, что со следующего года скрининг ИППП станет бесплатным для всех граждан моложе 26 лет.
Таблетки, которые изначально были доступны бесплатно только несовершеннолетним девушкам, с начала следующего года станут бесплатными для всех женщин в возрасте до 25 лет и выше, потому что «правительство специально работает над тем, чтобы женщины не отказывались от экстренной контрацепции по финансовым причинам, что в настоящее время является главной причиной отказа», — сказала Изабель Ромем — член правительства, ответственная за равенство между женщинами и мужчинами.
Обе меры включены в законопроект, предусматривающий финансирование социального обеспечения на 2023 год.