4 октября в 10:00 в очно-заочном формате состоится открытие научно-практической конференции «Актуальные вопросы инфекционных патологий от самых распространённых заболеваний до почти забытых», которая будет проводиться под эгидой Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского.
Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ПМР, принять участие в качестве слушателей организаторы приглашают и врачей из Приднестровья. Для этого нужно зарегистрироваться на онлайн-платформе.
С докладами выступят учёные из России и Узбекистана, среди которых известная приднестровским медикам доктор медицинских наук и эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Работы будут представлены в двух направлениях: гастроинтестинальные нарушения в практике инфекциониста и респираторные инфекции. После выступлений лекторов каждый желающий может поучаствовать в дискуссии.
Программу конференции, полный список участников и тем можно скачать на сайте Минздрава.