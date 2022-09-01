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Приднестровских врачей приглашают к участию в международной конференции

Приднестровских врачей приглашают к участию в международной конференции

4 октября в 10:00 в очно-заочном формате состоится открытие научно-практической конференции «Актуальные вопросы инфекционных патологий от самых распространённых заболеваний до почти забытых», которая будет проводиться под эгидой Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ПМР, принять участие в качестве слушателей организаторы приглашают и врачей из Приднестровья. Для этого нужно зарегистрироваться на онлайн-платформе.

С докладами выступят учёные из России и Узбекистана, среди которых известная приднестровским медикам доктор медицинских наук и эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Работы будут представлены в двух направлениях: гастроинтестинальные нарушения в практике инфекциониста и респираторные инфекции. После выступлений лекторов каждый желающий может поучаствовать в дискуссии.

Программу конференции, полный список участников и тем можно скачать на сайте Минздрава.
  • Вчера, 18:45
  • DTV
  • Просмотров: 43
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