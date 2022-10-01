Днестр ТВ продолжает знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана. Сегодня, Вашему вниманию представлены несколько еврейских юмористических рассказов. Напомним, писатель Семен Коган открыл свой Youtube-канал, на котором он делится своим творчеством. Заходите и подписывайтесь на канал писателя, знакомьтесь с творчеством из "первых уст"
ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ
– Алло! Радио РЭКА? Ваши любимые мелодии? Шалом! Я вас очень имею попросить. Передайте для моей любимой жены Сони песню, что-нибудь про глаза: синие, светлые, карие, бесстыжие. Ну, в общем, сами знаете. Это важно Соне. - Отойди от меня, не трогай трубку. Сам соображаю, когда и что заказывать. И в глаза говорю не хуже, чем ты за глазами. Так что, закрой рот, пока он у меня открытый. - Простите, господин редактор, это не вам. У моей жены день рождения. Ей исполнилось. Соня, сколько тебе исполнилось?.. Сейчас она будет вспоминать. Вспоминает... вспоминает... Тут забываешь, что случилось вчера, а ведь это получилось так давно. Это ее любимый праздник. Ведь могла и не родиться. Хочется поднести ей сюрприз. Чтоб запомнилось. - Долго ты мне будешь голову морочить? Дашь, наконец, поговорить с человеком? Ну, и зараза. - Простите, господин редактор, это не вам. Моя Соня – замечательная женщина, особенно, когда я сплю. Добрая, отзывчивая. Отзывается на любое мое решение, никогда ничего плохого сразу не скажет. Все, что она говорит, просто повторять не охота. – Не рви трубку, мымра. Лопнет мое терпение. Я тебе точно дам в глаз. - Простите, господин редактор, это не вам. Так вы исполните то, что я имею вас попросить? Она такого от меня не ждет. Ей будет приятно. Все время на ногах, хотя я и пытаюсь ее уложить. А тут песня. Ваша мелодия обязательно поднимет eй что-нибудь. Все равно, что, на меня она уже не рассчитывает. - Дебилка. Идиотка. Отойди от телефона. Сейчас аппарат полетит тебе в голову. - Простите, господин редактор, это не вам. Моя Соня очень эмоциональна, обожает лирику, стихи, соседа. Она думает, что я об этом не знаю. и песни про глаза, чтоб с любовью смотрели. - Дура, истеричка, отойди от аппарата, пока не получила в глаз, прежде чем споют про глаза. - Простите, господин редактор, это не вам. – А сейчас передаем песню для Сони, любимой жены нашего слушателя – «Эти глаза напротив – калейдоскоп огня. Эти глаза напротив – сразу и навсегда...» Звучит песня.
МОНОЛОГ
Они сидели в автобусе рядом. Она, толстая, ухоженная, заполнила coбoй все пространство, и он, невысокий худощавый, похожий на сушеную сливу, с трудом зацепившись за край кресла, нависал над проходом. – А вы были в Сочи? – спросила она. – Угу! – кивнул он. – Что я имею вам сказать? Там такая красота – можно смотреть во все стороны и не будет жалко! – Гм...м... – согласился он. – У моей сестры под глазом была гуля, и мы повезли ее в Москву. Вы себе можете представить, что значит поехать сейчас в Москву? Он кивнул. Очевидно, представлял. – Так там была одна женщина из Грузии, и у нее муж был грузин. Так у мужа стали вдруг расти волосы. – А..яй..яй.., – сказал он. – У грузина это было не от рождения, чтобы вы ничего такого не подумали... Вы меня понимаете? Он доверительно кивнул. – Так этому грузину открыли голову и там у него нашли нервы. Такой был человек... Он провел ладонью по затылку и заметил, что нервы должны быть не только у грузина. – А они такие тоненькие, как волосы... И даже в десять раз тоньше. А один нерв, который был с чем-то связан, точно не помню, с чем... Представьте себе, был придавлен... Его, конечно, освободили. И, как вы думаете, что случилось? Он неопределенно пожал плечами. – Я тоже не знала, пока они не сказали. У грузина вдруг волосы перестали расти и начали выпадать, чтоб вы так были здоровы... – М...м...м, – многозначительно изрек он. – А вы же знаете, что грузину без волос, все равно, что женщине без грузина. – ...Угу... – А моей сестре тоже открыли голову и начали в ней копаться, как в мусорной яме... Вы когда-нибудь копались в мусорной яме? – А..яй..яй... – сказал он. – Я тоже так подумала. Пока сестра принимала процедуры, я жила на квартире у одной женщины. Если вы спросите, какой, я вам не скажу. Не потому, что не хочу, а потому что не буду сплетничать... Так по вечерам там стреляли. Вы можете сказать, кто стрелял? – Гм...м... – А вы, простите, откудава будете? – У..у..у... – Я так и думала. Когда человеку открывают голову, это очень опасно. – О..о..о..! – Нет, вы же – человек грамотный... Сегодня можно доехать в Москву? Он скептически улыбнулся. – А вы говорите – Сочи! – Тахана мерказит! – сообщил водитель. Они поднялись и вышли из автобуса.
КОНТРОЛЕР
В автобус вошла вальяжная дама и мальчик лет шести, кучерявый, полный, в майке и шортах. В одной руке он держал пластмассовый стаканчик, другой доставал из него конфеты, лениво отправляя их в рот. Дама прошла в салон, уселась в кресло, а мальчик, остановившись рядом с лысым мужчиной, протянул ему обертку от конфеты. Тот, улыбнувшись, отрицательно покачал головой и сказал: – Какой ты забавный! Как тебя зовут? Ребенок не ответил. – Ты не умеешь разговаривать? – Тарэ картис! Требование ребенка показать билет развеселило мужчину и он, продолжая улыбаться, поинтересовался: – Ты – контролер? – Тарэ картис, – повторил мальчик. – А я не покажу, – кокетничал мужчина. Мальчик поднял руку и ка..а..к врежет лысому по физиономии. Удар был столь неожиданным, что лысый сразу потерял улыбку и дар речи. Мальчик развернулся и, пройдя несколько шагов, остановился возле молодой женщины, задумчиво смотревшей в окно. – Тарэ картис! Женщина машинально повернула голову, отгоняя нахлынувшие мысли. – Чего тебе? – спросила она. – Tapэ картис! – Мальчик достал конфету из стаканчика и сунул ее в рот. – Поиграй с кем-нибудь другим, мне сейчас не до тебя. Мальчик поднял руку и ка..аа..к врежет женщине по физиономии. Удар пришелся на пик вздоха. Женщина остолбенела и забыла выдохнуть. Мальчик прошел еще несколько шагов и приблизился ко мне. – Тарэ картис! «Если не покажу, он мне точно челюсть выбьет», – подумал я. – Тарэ картис! Судя по предыдущим действиям, третий раз он не повторяет, а значит, у меня уже нет времени что-либо выяснять. Я торопливо достал проездной. – Беседер! – кивнул он, направляясь к вальяжной даме. Автобус остановился, и они вышли на тротуар. А я, глядя им вслед, подумал: «Из такого бандита выйдет-таки настоящий контролер!»