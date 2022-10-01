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Еврейские юмористические рассказы от Семена Когана

Еврейские юмористические рассказы от Семена Когана

Днестр ТВ продолжает знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана. Сегодня, Вашему вниманию представлены несколько еврейских юмористических рассказов. Напомним, писатель Семен Коган открыл свой Youtube-канал, на котором он делится своим творчеством. Заходите и подписывайтесь на канал писателя, знакомьтесь с творчеством из "первых уст"

ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ

– Алло! Радио РЭКА? Ваши любимые мелодии? Шалом! Я вас очень имею попросить.
Передайте для моей любимой жены Сони песню, что-нибудь про глаза: синие, светлые, карие, бесстыжие. Ну, в общем, сами знаете. Это важно Соне.
- Отойди от меня, не трогай трубку. Сам соображаю, когда и что заказывать. И в глаза говорю не хуже, чем ты за глазами. Так что, закрой рот, пока он у меня открытый.
- Простите, господин редактор, это не вам. У моей жены день рождения. Ей исполнилось. Соня, сколько тебе исполнилось?..
Сейчас она будет вспоминать. Вспоминает... вспоминает...
Тут забываешь, что случилось вчера, а ведь это получилось так давно. Это ее любимый праздник. Ведь могла и не родиться. Хочется поднести ей сюрприз. Чтоб запомнилось.
- Долго ты мне будешь голову морочить? Дашь, наконец, поговорить с человеком? Ну, и зараза.
- Простите, господин редактор, это не вам. Моя Соня – замечательная женщина, особенно, когда я сплю. Добрая, отзывчивая. Отзывается на любое мое решение, никогда ничего плохого сразу не скажет. Все, что она говорит, просто повторять не охота.
– Не рви трубку, мымра. Лопнет мое терпение. Я тебе точно дам в глаз.
- Простите, господин редактор, это не вам. Так вы исполните то, что я имею вас попросить? Она такого от меня не ждет. Ей будет приятно. Все время на ногах, хотя я и пытаюсь ее уложить. А тут песня. Ваша мелодия обязательно поднимет eй что-нибудь. Все равно, что, на меня она уже не рассчитывает.
- Дебилка. Идиотка. Отойди от телефона. Сейчас аппарат полетит тебе в голову.
- Простите, господин редактор, это не вам.
Моя Соня очень эмоциональна, обожает лирику, стихи, соседа. Она думает, что я об этом не знаю. и песни про глаза, чтоб с любовью смотрели.
- Дура, истеричка, отойди от аппарата, пока не получила в глаз, прежде чем споют про глаза.
- Простите, господин редактор, это не вам.
– А сейчас передаем песню для Сони, любимой жены нашего слушателя – «Эти глаза напротив – калейдоскоп огня. Эти глаза напротив – сразу и навсегда...»
Звучит песня.


МОНОЛОГ

Они сидели в автобусе рядом. Она, толстая, ухоженная, заполнила coбoй все пространство, и он, невысокий худощавый, похожий на сушеную сливу, с трудом зацепившись за край кресла, нависал над проходом.
– А вы были в Сочи? – спросила она.
– Угу! – кивнул он.
– Что я имею вам сказать? Там такая красота – можно смотреть во все стороны и не будет
жалко!
– Гм...м... – согласился он.
– У моей сестры под глазом была гуля, и мы повезли ее в Москву.
Вы себе можете представить, что значит поехать сейчас в Москву?
Он кивнул. Очевидно, представлял.
– Так там была одна женщина из Грузии, и у нее муж был грузин. Так у мужа стали вдруг
расти волосы.
– А..яй..яй.., – сказал он.
– У грузина это было не от рождения, чтобы вы ничего такого не подумали... Вы меня
понимаете?
Он доверительно кивнул.
– Так этому грузину открыли голову и там у него нашли нервы.
Такой был человек...
Он провел ладонью по затылку и заметил, что нервы должны быть не только у грузина.
– А они такие тоненькие, как волосы... И даже в десять раз тоньше. А один нерв, который был с чем-то связан, точно не помню, с чем... Представьте себе, был придавлен... Его, конечно, освободили. И, как вы думаете, что случилось?
Он неопределенно пожал плечами.
– Я тоже не знала, пока они не сказали. У грузина вдруг волосы перестали расти и начали выпадать, чтоб вы так были здоровы...
– М...м...м, – многозначительно изрек он.
– А вы же знаете, что грузину без волос, все равно, что женщине без грузина.
– ...Угу...
– А моей сестре тоже открыли голову и начали в ней копаться, как в мусорной яме... Вы когда-нибудь копались в мусорной яме?
– А..яй..яй... – сказал он.
– Я тоже так подумала. Пока сестра принимала процедуры, я жила на квартире у одной женщины. Если вы спросите, какой, я вам не скажу. Не потому, что не хочу, а потому что не буду сплетничать... Так по вечерам там стреляли. Вы можете сказать, кто стрелял?
– Гм...м...
– А вы, простите, откудава будете?
– У..у..у...
– Я так и думала. Когда человеку открывают голову, это очень опасно.
– О..о..о..!
– Нет, вы же – человек грамотный... Сегодня можно доехать в Москву?
Он скептически улыбнулся.
– А вы говорите – Сочи!
– Тахана мерказит! – сообщил водитель.
Они поднялись и вышли из автобуса.


КОНТРОЛЕР

В автобус вошла вальяжная дама и мальчик лет шести, кучерявый, полный, в майке и шортах. В одной руке он держал пластмассовый стаканчик, другой доставал из него конфеты, лениво отправляя их в рот.
Дама прошла в салон, уселась в кресло, а мальчик, остановившись рядом с лысым мужчиной, протянул ему обертку от конфеты. Тот, улыбнувшись, отрицательно покачал головой и сказал:
– Какой ты забавный! Как тебя зовут?
Ребенок не ответил.
– Ты не умеешь разговаривать?
– Тарэ картис!
Требование ребенка показать билет развеселило мужчину и он, продолжая улыбаться, поинтересовался:
– Ты – контролер?
– Тарэ картис, – повторил мальчик.
– А я не покажу, – кокетничал мужчина.
Мальчик поднял руку и ка..а..к врежет лысому по физиономии.
Удар был столь неожиданным, что лысый сразу потерял улыбку и дар речи.
Мальчик развернулся и, пройдя несколько шагов, остановился возле молодой женщины, задумчиво смотревшей в окно.
– Тарэ картис!
Женщина машинально повернула голову, отгоняя нахлынувшие мысли.
– Чего тебе? – спросила она.
– Tapэ картис! – Мальчик достал конфету из стаканчика и сунул ее в рот.
– Поиграй с кем-нибудь другим, мне сейчас не до тебя.
Мальчик поднял руку и ка..аа..к врежет женщине по физиономии.
Удар пришелся на пик вздоха. Женщина остолбенела и забыла выдохнуть.
Мальчик прошел еще несколько шагов и приблизился ко мне.
– Тарэ картис!
«Если не покажу, он мне точно челюсть выбьет», – подумал я.
– Тарэ картис!
Судя по предыдущим действиям, третий раз он не повторяет, а значит, у меня уже нет времени что-либо выяснять.
Я торопливо достал проездной.
– Беседер! – кивнул он, направляясь к вальяжной даме.
Автобус остановился, и они вышли на тротуар. А я, глядя им вслед, подумал:
«Из такого бандита выйдет-таки настоящий контролер!»


СЕМЕН КОГАН
  • Сегодня, 13:00
  • DTV
  • Просмотров: 0
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