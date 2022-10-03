4 октября в сети появился полный пранк с президентом Молдовы Майей Санду или «разговор, которого не было» (как утверждает администрация главы государства)
"Майя Санду попалась на удочку «премьера Украины» желая получить компромат на оппозицию", - написали пранкеры в соцсети, добавив, что президент Молдовы была очень разговорчива.
В ролике длительностью чуть более 18 минут Санду рассказала о тяжелейшем энергетическом кризисе в стране, когда цены на газ выросли в десять раз, и принесла извинения за то, что министр энергетики Молдовы даже устроил разнос украинскому коллеге.
Она высказалась также о газовой зависимости от «Газпрома» и Приднестровья и поделилась подробностями борьбы с пророссийскими олигархами с помощью США. По ее словам, американцы делятся важной информацией, обещают помощь в энергетическом секторе, но результат будет виден лишь через несколько лет.
Также Санду поделилась подробностями рассмотрения заявки Молдовы о вступлении в ЕС.
В ответ на вопрос о "мобилизации", президент Молдовы отметила готовность страны принять одесских беженцев в случае необходимости, а также задействовать армию и призвать резервистов, если потребуется защищаться. В конце президент разоткровенничалась о будущем молдавской армии и возможной военной операции по деокупации Приднестровья. А также, о помощи США
В аппарате президента Молдовы заявили в понедельник, что "видеозапись является попыткой вовлечения президента в манипуляцию типа deep fake. Утверждения, представленные в указанной фальсификации, не соответствуют действительности и являются результатом использования монтажа изображений и звука".
Как рассказал 3 октября «Газете.Ru» Алексей Столяров, полная видеозапись пранка появится в ближайшее время и там будет «много интересного относительно молдавской ситуации».
«На видео действительно наложен звук, но это русский перевод, что вполне логично. По поводу фейка, уж точно не фейковому президенту об этом говорить», — сказал Лексус.
Пранкер также объяснил, почему разговор с президентом Молдавии проходил на английском языке.
«По поводу выбора языка — молдавская сторона сама настояла на том, чтобы мы говорили на английском», — добавил Лексус.
Лексус (Алексей Столяров) и Вован (псевдоним Владимир Краснов, настоящее имя Владимир Кузнецов) - российские пранкеры, работающие в жанре «пранк-журналистики».
Известность им принесли записи с такими персонами, как Петр Порошенко, Реджеп Тайип Эрдоган, сенатор США Джон Маккейн, генсек НАТО Йенс Столтенберг, Михаил Горбачёв, Игорь Коломойский, Виталий Кличко, Элтон Джон, Александр Лукашенко, Михаил Саакашвили, Стивен Кинг, Джоан Роулинг и многие другие звезды политики и шоу-бизнеса, при этом ни один из них не заявлял, что на видео не он и вообще это фейк и чудеса монтажа .