Комитет по экономической политике, бюджету и финансам провел очередное заседание. В повестке дня были изменения в республиканский бюджет, а также другие законопроекты, направленные на поддержку граждан и экономических субъектов. Среди рассмотренных законодательных инициатив проект Закона «О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О занятости населения», сообщает пресс-служба ВС ПМР.
Правительство предлагает предоставить право быть признанными безработными двум категориям граждан – учредителям (участникам) некоммерческих организаций, организационно-правовая форма которых не предполагает права учредителей (участников) на получение дохода от деятельности этих организаций в случае потери ими трудового дохода (заработка) по месту работы; и гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, государственная регистрация которых в качестве индивидуального предпринимателя признана утратившей силу по определенным основаниям.
В действующей редакции закона закреплены категории граждан, которые считаются занятыми. При этом исключение составляют учредители (участники) общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц (ассоциаций и союзов), которые не имеют имущественных прав в отношении этих организаций. То есть не получают доход. Но все равно считаются занятыми, а потому не могут быть признаны безработными и, как следствие, лишены возможности получать пособие по безработице в случае потери ими трудового дохода (заработка).
Что касается индивидуальных предпринимателей, по Закону «О занятости населения» безработными в случае отсутствия подходящей работы признаются ИП, у которых истек срок действия патента. Хотя при этом остаются зарегистрированными в реестре. Изменения в закон, предложенные Правительством, предлагают устранить противоречия, уточнив условия признания безработными граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
Комитет по экономической политике рекомендует Верховному Совету принять законопроект в первом чтении.