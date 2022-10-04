«Газпром» предупредил, что Молдова создала все условия для того, чтобы компания могла прекратить поставки газа: от нарушения сроков оплаты до незаключения соглашения по урегулированию исторической задолженности. Поэтому любые просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий, будут оформляться только в виде соответствующих дополнений к контракту., сообщает eadaily.com
Российская компания "Газпром" сообщила, что может прекратить поставлять газ в Молдову, если не получит оплаты до 20 октября.
«ПАО „Газпром“ оставляет за собой все свои права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года, а также право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО „Молдовагаз“. В дальнейшем любые просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий, будут оформляться только в виде соответствующих дополнений к контракту», — заявили в «Газпроме».
НАК «Нафтогаз Украины» отказывается предоставлять «Газпрому» услугу по транспортировке газа в полном объеме. По этой причине в октябре 2022 года ПАО «Газпром» имеет возможность поставлять в Молдову газ только в объеме 5,7 млн куб. м в сутки.
«Газпром» всегда с пониманием относился к просьбам молдавской стороны, подтверждая свою нацеленность на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, и регулярно удовлетворял данные запросы молдавской стороны», — продолжили в компании, объяснив и сокращенные поставки газа в октябре.
Напомним, сегодня сообщалось, что приднестровское предприятие «Тираспольтрансгаз» выплатило более 5 миллионов долларов США за дополнительные бронирование и транспортировку природного газа в течение 5 месяцев 2021-2022 годов.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель совета директоров АО «Молдовагаз» Вадим Чебан. Согласно его сообщению, деньги были перечислены АО «Молдовагаз», а затем, соответственно, ПАО «Газпром».
"Указанные выплаты не отражаются на динамике тарифа для конечных потребителей", - подчеркнул Чебан.
30 ноября "Газпром" частично подтвердил запланированные на октябрь объемы поставок газа для Молдовы. Из 8,06 млн м3 в сутки в страну будет поступать 5,7 млн м3. Российский поставщик объяснил это решение отказом Украины принимать газ на станции «Сохрановка». В Кишиневе эту версию сочли неубедительной.
Спыну: "Газпром" нарушает подписанный контракт по поставкам
"Молдова платит за газ. "Газпром" обязан нам его поставить. Транспортировка и резервирование необходимого количества, согласно контракту, является обязанностью "Газпрома", - заявил министр инфраструктуры Андрей Спыну, пишет point.md
Об этом он сообщил в социальных сетях:
- Республика Молдова всегда платила за газ, в том числе и авансом. Небольшие задержки платежей вызваны огромным ростом цен на природный газ.
- Блокировок со стороны Украины по транспортировке природного газа нет.
- Долг перед "Газпромом" может оценить только независимый аудит. Интерес Республики Молдова заключается в выплате правильных и реальных сумм. Республика Молдова не будет выплачивать долги, которые ей не принадлежат.
Сожалеем, что "Газпром" нарушает собственные обязательства и ищет предлоги, чтобы не поставлять газ молдаванам в преддверии зимы", - заявил Спыну.