Глава Официального представительства ПМР в Москве Леонид Манаков провел рабочее совещание с советником заместителя председателя Государственной Думы РФ Андреем Маркеловым.
Как сообщила пресс-служба МИД ПМР, в ходе встречи стороны уделили внимание вопросам подготовки круглого стола, посвященного проблемам защиты прав и интересов жителей Приднестровья.
Планируется, что в мероприятии примут участие депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, общественные деятели и ученые. В рамках круглого стола предполагается обсуждение и выработка практических рекомендаций по совершенствованию механизма, направленного на повышение правовой защищенности приднестровцев в Российской Федерации и других странах.