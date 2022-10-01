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В Москве пройдет круглый стол, посвященный защите прав приднестровцев

В Москве пройдет круглый стол, посвященный защите прав приднестровцев

Глава Официального представительства ПМР в Москве Леонид Манаков провел рабочее совещание с советником заместителя председателя Государственной Думы РФ Андреем Маркеловым.

Как сообщила пресс-служба МИД ПМР, в ходе встречи стороны уделили внимание вопросам подготовки круглого стола, посвященного проблемам защиты прав и интересов жителей Приднестровья.

Планируется, что в мероприятии примут участие депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, общественные деятели и ученые. В рамках круглого стола предполагается обсуждение и выработка практических рекомендаций по совершенствованию механизма, направленного на повышение правовой защищенности приднестровцев в Российской Федерации и других странах.
  • Сегодня, 21:18
  • DTV
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