В Приднестровье продолжается осеннее зарыбление водоёмов. Всего планируется выпустить в Днестр и его притоки около 17 тонн сеголетков. А с учётом весеннего зарыбления общая масса выпущенной в этом году рыбы составит около 20 тонн, сообщает novostipmr.com
Осенний этап зарыбления начали с протоки Турунчук. Здесь находится ихтиологический заказник. Затем будут зарыблять другие крупные водоёмы республики.
Финансирование на эти цели выделено из Республиканского экологического фонда – всего около 680 тыс. рублей.
Зарыбление проводится растительноядными и нерестующими видами рыб, такими как карась, карп, белый и пёстрый толстолобики, белый амур. Растительноядные виды рыб являются природными мелиораторами. Они питаются водорослями, не давая водоёмам зарастать, и таким образом поддерживают экологический баланс.