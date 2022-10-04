Открытие выставки «In Memoriam» в Румынии. Иллюстрация: moldpres.md
Выставка «In Memoriam» (В память), посвященная румынским «героям нации, павшим на Днестре», открылась 4 октября, в помещении Национального военного музея «Король Фердинанд I» в Бухаресте. Мероприятие было организовано Агентством военной науки и памяти, Национальным военным архивом Румынии совместно с посольством Молдовы, сообщает eadaily.com
«Эта выставка напоминает нам о тех трагических событиях, которые по примеру Украины задуманы где-то в канцеляриях Востока и имеют такие же сценарии», — заявил директор Агентства Виталие Чобану.
По его словам, учитывая динамику событий, происходящих в сегменте безопасности в Восточной Европе, особенно в контексте трагических событий в Украине, основной задачей выставки является не только почтить память героев народа, павших на Днестре в 1991—1992 годах, но и пропагандировать историческую правду.
«Эта выставка пропагандирует правду, потому что на протяжении 30 лет мы видели много попыток по-иному трактовать причины того конфликта, замалчивая роль российской армии, которая незаконно находилась и продолжает находиться на территории Республики Молдова», — добавил посол РМ в Бухаресте Виктор Кирилэ.
Напомним, в ходе попытки Кишинева «установить конституционный порядок» на Левобережье Днестра погибло 804 приднестровцев — 533 защитника и 271 мирный житель. В Бендерах, которые приняли на себя главный удар молдавской армии и полиции, а также румынских солдат и наемников было полностью или частично разрушено более 1 300 домов, практически все объекты образования и здравоохранения. Уничтожено почти 50 предприятий, а десятки тысяч стали беженцами.
Полномасштабные боевые действия в Приднестровье были прекращены благодаря вмешательству российских миротворцев, которые вот уже 30 лет обеспечивают мир в регионе. Несмотря на то, что их международный мандат определен окончательным политическим урегулированием Приднестровского конфликта, а до этого пока далеко, власти Молдовы настаивают на замене миротворческого формата гражданской миссией, блокируя проводимую российским контингентом операцию и заявляя о незаконности нахождения российских военных в регионе.
Как сообщало EADaily, в Молдове 2022 год объявлен «Годом признательности ветеранам войны, участникам действий по защите территориальной целостности и независимости РМ».
Законопроект был инициирован правящей президентской партией «Действие и солидарность» (ПДС), депутаты проголосовали за него единогласно в декабре 2021 года. В рамках связанных с этим мероприятий в РМ чествуют комбатантов, открывают им памятники под крики «Слава молдавским воинам-освободителям!» и «Долой сепаратистов!».
В Тирасполе считают, что молдавские власти страдают реваншизмом и на фоне милитаризации вынашивают агрессивные планы в отношении Приднестровья.
«У каждого государства свои герои. В Молдавии — те, кто убивал, у нас — те, кто защищал. Они чествуют своих героев, мы чествуем своих героев. Каждому свое. Происходящее сегодня говорит о том, что они болеют еще реваншизмом, и, наверное, были бы не против силой навести здесь так называемый конституционный порядок», — заявил президент ПМР Вадим Красносельский.
Он добавил, что агрессия против Приднестровья до сих пор не получила должной правовой оценки, а это говорит об отсутствии покаяния за содеянное — значит не будет и прощения.