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За неделю границу Молдовы пересекли 233 тыс. иностранцев

За неделю границу Молдовы пересекли 233 тыс. иностранцев

Таким образом, в дальнейшем все иностранцы, отвечающие правовым условиям въезда в Молдову, допускаются в страну с обоснованием цели и представлением необходимых в связи с этим документов.

На открытых источниках Пограничной полиции доступна информация о правилах пересечения государственной границы иностранными гражданами.

Так, за прошедшую неделю в пунктах пропуска через границу зарегистрировано 392 951 пересечение лиц, из них 233 131 пересечение иностранными гражданами.

Республика Молдова - 159 820;

Украина - 96 576;

Румыния - 94 466;

Израиль - 18 862;

Россия - 3 315.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в условиях пандемии количество иностранцев, пересекших границу, значительно меньше - 108 396 пересечений иностранных граждан из общего числа пересечений 212 909 человек. Граждане Молдовы оказались в топе тех, кто чаще пересекал государственную границу - 104 513 пересечений. Далее следуют румыны с количеством переходов 70 253, украинцы - 16 077 переходов, русские - 8 797 переходов и болгары - 2 118 переходов.

Что касается отказов во въезде в Молдову, то с 26 сентября по 2 октября 2022 года в страну не были допущены 508 иностранцев. Из них 146 человек были гражданами Украины, за ними следуют 136 граждан Российской Федерации, 81 человек с гражданством Румынии, 38 граждан Турции, 31 гражданин Армении и др.

В контексте представленных данных пограничники напоминают, что после 24 февраля 2022 года с установлением чрезвычайного положения все иностранные граждане проходят специальный контроль, в контексте исключения рисков безопасности.

источник: Point
  • Сегодня, 21:51
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